DANIELA ROSATI | ‘SUORA LAICA' Le preghiere per Barbara D' Urso e l' invito a Cecchi Paone

DANIELA ROSATI - ‘SUORA LAICA’/ “Dalla tv al buddismo - ma solo Gesù risponde al mio desiderio di felicità” : DANIELA ROSATI ora è oblata, una "suora laica": dalla tv al buddismo, il percorso di conversione verso il cristianesimo. "solo Gesù risponde al mio bisogno di felicità"(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 17:38:00 GMT)

DANIELA ROSATI dalla tv alla castità : Daniela Rosati che ha fatto voto di castità e oggi vive in Svezia, dove Santa Brigida, a cui lei è molto devota, fondò il proprio Ordine. «Sono un’Oblata, cioè mi sono consacrata a Santa Brigida» – ha rivelato la donna parlando della sua nuova vita – «Non sono una “vera” suora, ma un giorno spero di entrare in convento e di vivere in adorazione perpetua». Due matrimoni alle spalle, di cui uno con Adriano Galliani, grandi ...

