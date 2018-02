Curling | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | il calendario completo di venerdì 16

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gioca l’Italia? Programma - orari e tv di venerdì 16 febbraio. Come vedere gli azzurri in Diretta streaming : Dopo le due favolose vittorie contro Svizzera e USA, l’Italia torna sul ghiaccio venerdì 16 febbraio per affrontare la Danimarca nella quarta giornata del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri vanno a caccia del terzo successo consecutivo per alimentare le speranze di raggiungere una storica semifinale. Amos Mosaner e compagni hanno le carte in regola per battere la formazione scandinava e per ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Giappone in testa tra le donne - Svezia e Gran Bretagna rispondono : Il Giappone si conferma al comando del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Al termine della terza giornata, le asiatiche conducono a punteggio pieno inseguite dalla Svezia, altra squadra imbattuta ma che ha giocato una partita in meno. Fujisawa e compagne hanno sconfitto la Corea del Sud per 7-5 rimontando dal 3-5 al termine del settimo end. Le nipponiche hanno tenuto il pallino del gioco per tre frazioni ...

Italia Usa Curling/ Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : sei partite per il sogno medaglia : Italia Usa curling, Olimpiadi invernali PyeongChang 2018: azzurri fantastici, battuti gli Stati Uniti. Storica vittoria degli Italiani del curling contro i ragazzi a stelle e strisce(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 12:20:00 GMT)

Olimpiadi 2018 - Curling maschile : Italia-Usa 10-9 : Gli azzurri del curling hanno battuto gli Stati Uniti 10-9 nel terzo incontro del round robin, ai Giochi invernali di PyeongChang, ed ora hanno un bilancio di due vittorie ed una sconfitta che li pone ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Curling - l'Italia alla seconda vittoria consecutiva : sconfitti gli Stati Uniti : l'Italia del Curling alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018 colleziona un'altra vittoria, dopo la Svizzera battuti anche gli Stati Uniti l'Italia del Curling batte anche gli Stati Uniti alle ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : tre su tre per il Canda che rimane in testa - vincono anche Gran Bretagna e Svizzera : Il Canada sta rispettando il pronostico nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La squadra capitanata dalla skip Kevin Koe ha infatti conquistato il terzo successo consecutivo, superando anche la Norvegia. Arrivano poi le vittorie di Gran Bretagna, Svizzera e anche dell’Italia che ha battuto in un match al cardiopalma gli Stati Uniti, rimanendo così in corsa per quella che sarebbe una storica semifinale. Partiamo ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 15 febbraio : medaglia di bronzo per Federica Brignone! L’Italia vince nel Curling. Ora il biathlon : Buongiorno (o buonanotte…) e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Quella di giovedì 15 febbraio sarà un’autentica giornata campale e da battaglia. Saranno addirittura otto le gare in cui l’Italia potrà cullare qualche ambizione di medaglia, ovviamente con percentuali diverse. Scatta finalmente l’ora dello sci alpino. Nel gigante femminile caliamo quattro assi da podio ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Usa 10-9 - successo in volata degli azzurri! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi giovedì 15 febbraio andranno in scena ben tre giornate: due per le donne e una per gli uomini. Riflettori puntati sull’Italia maschile che, dopo la spettacolare vittoria ottenuta ieri sulla Svizzera e la sconfitta contro la corazzata Canada, torna sul ghiaccio per sfidare gli USA: gli azzurri si giocano davvero molto ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia-Usa 9-9 - azzurri rimontati. Tutto al decimo end : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi giovedì 15 febbraio andranno in scena ben tre giornate: due per le donne e una per gli uomini. Riflettori puntati sull’Italia maschile che, dopo la spettacolare vittoria ottenuta ieri sulla Svizzera e la sconfitta contro la corazzata Canada, torna sul ghiaccio per sfidare gli USA: gli azzurri si giocano davvero molto ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 15 febbraio : medaglia di bronzo per Federica Brignone! Curling da sogno! : Buongiorno (o buonanotte…) e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Quella di giovedì 15 febbraio sarà un’autentica giornata campale e da battaglia. Saranno addirittura otto le gare in cui l’Italia potrà cullare qualche ambizione di medaglia, ovviamente con percentuali diverse. Scatta finalmente l’ora dello sci alpino. Nel gigante femminile caliamo quattro assi da podio ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Giappone in testa al femminile - OAR e USA vincenti. I risultati della seconda giornata : Il Giappone è al comando del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 al termine della seconda giornata. Le nipponiche si sono imposte sulla Danimarca per 8-5: sotto 4-3 dopo il sesto end, Fujisawa e compagne si sono scatenate piazzando tre punti nella settima frazione e due nell’ottava, chiudendo poi i conti con un end d’anticipo. Alle loro spalle si trova a sorpresa la Corea del Sud che ha fatto il ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : risultati e classifiche round robin. Calendario e orari : Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang spazio anche al torneo di Curling femminile. Di seguito il Calendario completo con tutti gli orari italiani, i risultati e la classifica del round robin. MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO: 06.05 Giappone vs USA (femminile, prima giornata): 10-5 06.05 OAR vs Gran Bretagna (femminile, prima giornata): 10-3 06.05 Danimarca vs Svezia (femminile, prima giornata): 3-9 06.05 Svizzera vs Cina ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’Italia affronta gli Stati Uniti. Sfida che vale molto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi giovedì 15 febbraio andranno in scena ben tre giornate: due per le donne e una per gli uomini. Riflettori puntati sull’Italia maschile che, dopo la spettacolare vittoria ottenuta ieri sulla Svizzera e la sconfitta contro la corazzata Canada, torna sul ghiaccio per Sfidare gli USA: gli azzurri si giocano davvero molto ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : domani l’Italia affronta gli Stati Uniti - serve una vittoria per continuare a sognare : La prima giornata di gare del torneo maschile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang ha regalato grandi emozioni ai tifosi azzurri. Infatti l’Italia è riuscita prima a tenere egregiamente testa ai fuoriclasse canadesi, subendo una sconfitta solo per 5-3 e poi ha conquistato una fantastica vittoria con la Svizzera per 7-4. Il quartetto azzurro capitanato dallo skip Joel Retornaz ha dimostrato quindi di avere le qualità e soprattutto ...