Curcuma | ecco perché fa bene

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Laè una spezia dal caratteristico color ocra originaria di India e Indonesia, che si ricava da una pianta erbacea chiamataLonga. Largamente impiegata nella cucina dei Paesi asiatici non serve solo per insaporire le pietanze che mettiamo in tavola. Secondo la medicina ayurvedica lavanta proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, digestive, depurative e viene usata per curare l’artrite, la dissenteria e disturbi epatici. «La– spiega il dott. Giuliano Ubezio, dietista – ha diverse potenzialità. Le più conosciute e dimostrate sono quelle coleretiche-colagoghe, che favoriscono la produzione della bile e il suo deflusso nell’intestino. Questa spezia può quindi contribuire ad eliminare gli eccessi di colesterolo e facilitare la digestione dei pasti particolarmente abbondanti e ricchi di grassi. Inoltre è molto utile a chi ha difficoltà digestive e a chi ha ...