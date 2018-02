' Cruz era stato in clinica psichiatrica'

Chi è Nikolas Cruz - il killer della Florida : sui suoi social un bersaglio crivellato di colpi e la scritta "terapia di gruppo - qualche volta funziona" : Un bersaglio da tiro crivellato di colpi e sotto la scritta "terapia di gruppo , qualche volta funziona": così Nikolas Cruz guardava al futuro. Come sempre, dopo una strage e l'ennesimo atto di tale portata dove il sangue scorre fra i corridoi delle scuole americane, sono i social network a raccontarci per primi chi era e a cosa ambiva l'assassino. Gli stessi social che, scandagliati dagli investigatori, vengono definiti come ...

Volley - Mondiale per Club 2017 – Zenit Kazan prima finalista - il Sada Cruz eiro abdica! Stasera Civitanova : Lo Zenit Kazan è la prima finalista del Mondiale per Club 2017 di Volley maschile. I russi hanno demolito il Sada Cruzeiro con un netto 3-0 (25-23; 25-19; 25-18) e hanno così detronizzato la compagine brasiliana che aveva vinto le ultime due rassegne iridate sconfiggendo sempre gli uomini di Alekno nell’atto conclusivo. Domani la corazzata vincitrice delle ultime tre Champions League cercherà finalmente di salire sul trono del Pianeta ma ...

Anticipazioni Una Vita : CELIA pianta in asso FELIPE e passa la sera di Natale con Cruz e COQUE! : La crisi matrimoniale tra CELIA (Ines Aldea) e FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) terrà banco ancora per parecchi mesi a Una Vita: negli episodi attuali della telenovela, Huertas Lopez (Sandra Blazquez) ha deciso di troncare la sua liaison con il bell’avvocato ma questo “distacco”, come abbiamo avuto modo di segnalare nei nostri precedenti post, non durerà a lungo ed i due amanti continueranno a vedersi in un appartamento ...