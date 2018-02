Crollo alla Balduina a Roma | due indagati dalla Procura

Voragine alla Balduina - ci sono due indagati per Crollo colposo : Roma, 15 feb. , askanews, crollo colposo. Per questa ipotesi di reato due persone sono state iscritte del registro degli indagati della procura di Roma in relazione alla Voragine che si è aperta in ...

"Tremava tutto" - il racconto del Crollo alla Balduina : La signora Gianfranca trema ancora. Abita, proprio, nel palazzo rosa , quello che si affaccia sulla voragine della Balduina. "Ha sentito come un terremoto e un rumore tremendo" dice all'Adnkronos il ...

Un nuovo anniversario per il muro che divise Berlino : 10.316 giorni dalla sua costruzione e altrettanti dal Crollo : Sono passati 10.316 giorni dal crollo del muro di Berlino. Un muro che ha diviso una città, intere famiglie e vite per altrettanti giorni: 10.316. Più di 28 anni. Una data che la Germania non ha dimenticato."10.316 giorni, una città" ha titolato il Berliner Zeitung in una edizione speciale per l'anniversario. "Oggi, 5 febbraio, è un giorno speciale, il muro è crollato da tanto quanto è rimasto in piedi". ...

Pessima Inter - il disastro continua : il Crotone gioca alla grande a San Siro - ennesimo Crollo della truppa-Spalletti : 1/11 Spada/LaPresse ...

Crollo Bitcoin dopo maxi furto da 500 milioni dollari. Deutsche Bank : state alla larga da criptovalute : Teleborsa, - L'inizio di settimana è in calo per il Bitcoin : la criptovaluta scende a 11.153 dollari con una flessione di oltre 4 punti percentuali, complice la notizia, diffusa la scorsa settimana, ...

Bitcoin - la Cina pronta alla stretta sul trading : Crollo sotto 12 mila : A metà dicembre 2017 la criptovaluta era salita al livello record di quasi 20.000 dollari. La Corea del Sud ha minacciato di vietarne il trading, la Cina lo ha già fatto e ora vuole combattere l'attività di estrazione di nuova criptovaluta. Intanto gli Usa osservano preoccupati

Lunedì nero alla Borsa di Giacarta. Il momento del Crollo della balconata : 77 feriti : Sono 77 le persone ferite nel crollo avvenuto oggi all’interno dell’edificio dove ha sede la Borsa di Giacarta. Lo riferisce la Cnn, citando un alto funzionario del dipartimento della polizia della capitale indonesiana. Secondo le autorità, il crollo del piano ammezzato sopra l’atrio centrale dell’edificio è stato causato da un cedimento strutturale nel palazzo costruito alla fine degli anni Novanta. L’incidente è avvenuto attorno ...

Siracusa : Crollo intonaco in aula - assessore Lagalla visita istituto : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - L'assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale della Sicilia, Roberto Lagalla, si recherà questa mattina presso l’Istituito “Quintiliano” di Siracusa, per incontrare il dirigente scolastico Giuseppe Mammano e gli studenti coinvolti nel crollo dell’intonaco

Lagalla domani a Siracusa : sarà al 'Quintiliano' dopo il Crollo di un soffitto : L'assessore regionale alla Pubblica Istruzione e Formazione, Roberto Lagalla, vuol vederci chiaro sul "caso" del liceo Quintiliano di Siracusa, dopo il crollo dell'intonaco in una classe che ha ...

Centrodestra +2 - 4% in un mese Forza Italia davanti alla Lega Anche Swg conferma il Crollo del Pd : Cresce la coalizione di Centrodestra (+2,4 punti percentuali in un mese), in netto vantaggio sulle altre forze politiche. A rivelarlo è l'ultimo Sondaggio Swg. Il Centrodestra unito raggiunge il 37,6 per cento Segui su affarItaliani.it

Crollo palazzina Castro : due assoluzioni e altre quattro condanne annullate dalla Cassazione - : Dopo le decisioni dei giudici di primo e secondo grado, la Corte di Cassazione ha annullato complessivamente sei condanne, nel processo sul Crollo avvenuto in piazza Dante a Castro , il 31 gennaio del ...

Agrigento - ancora un Crollo alla Scala dei Turchi : area interdetta per sicurezza : Il costone di marna bianca si sbriciola, a causare la frana potrebbe essere stata una causa naturale ma alcuni denunciano segni di moto. Lassociazione Mareamico denuncia: "Servono più controlli"