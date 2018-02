Cristina D' Avena | a 53 anni rimpiange di non aver avuto figli | ' Alla mia età ormai

Il pupazzo Uan e Cristina D’Avena ospiti di ’90 Special : Indietro 15 febbraio 2018 2018-02-15T15:02:29+00:00 ROMA – Ci saranno anche il pupazzo Uan e Cristina D’Avena tra gli ospiti di ’90 Special.Nella nuova puntata del fortunato programma condotto da Nicola Savino si torna bambini con Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti, conduttori del programma cult Bim Bum Bam.Giovedì 15 febbraio, in prima serata su Italia 1, […] L'articolo Il pupazzo Uan e Cristina D’Avena ospiti di ’90 Special sembra ...

Cristina D'AVENA/ Video - canta “Sailor Moon” con Chiara Galiazzo (90 Special) : CRISTINA D'AVENA, idolo di grandi e piccini, sarà ospite di 90 Special su Italia 1, dove canterà alcune delle sue sigle più famose. Il suo Duets, inoltre, è disco di platino.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 10:55:00 GMT)

90 Special/ Ospiti e anticipazioni 15 febbraio : Cristina D'Avena - Valeria Marini - Luca Carboni : 90 Special, anticipazioni e Ospiti 15 febbraio: Nicola Savino torna in onda con Cristina D'Avena, Valeria Marini, Luca Carboni, Tommaso Paradiso e Francesca Michielin.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 07:47:00 GMT)

’90 special - puntata 15 febbraio : ospiti Valeria Marini - Cristina D’Avena - Gialappa’s - Uan - ragazze di Non è la Rai - la Zingara… : ‘90 special, la quarta puntata andrà in onda giovedì 15 febbraio alle 21.20 su Italia 1. Ecco il cast fisso (non ci sarà più Cristiano Malgioglio) e gli ospiti. ’90 special, la formula del programma di Italia 1 Il programma ripercorre i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così […] L'articolo ’90 special, puntata 15 febbraio: ospiti Valeria Marini, Cristina D’Avena, Gialappa’s, Uan, ...

Cristina D'Avena - un figlio a 54 anni? : Non ha bambini perché ha sempre messo prima il lavoro. E oggi Cristina D'Avena, 53 anni, confida la paura del rimpianto di non essere mai diventata...

“Ecco perché non ho avuto figli”. Cristina D’Avena lo svela per la prima volta. La cantante - amata da tutti per le storiche sigle dei cartoni animati - decide di mettersi a nudo e svelare alcuni retroscena della sua riservatissima vita privata : Idolo di intere generazioni, le sue canzoni (o meglio, quelle dei cartoni animati da lei interpretate) le abbiamo cantate tutti. Cristina D’Avena, però, è da sempre molto restia a parlare della sua vita privata. Cosa si sa di lei? Non è sposata e non ha avuto figli. La cantante parla praticamente per la prima volta della sua vita privata in un’intervista al settimanale “F”. Cristina D’Avena ha avuto un “marito” ma per finta: ...

Cristina D’Avena non è sposata e non ha avuto figli - la cantante spiega perché : Cristina D’Avena non è sposata e non ha avuto figli. La cantante parla della sua vita privata in un’intervista al settimanale F. Cristina D’Avena perché non si è sposata? Cristina D’Avena ha avuto un “marito” ma per finta: in Kiss me Licia il suo personaggio si sposava con il fidanzato Mirko. Ha mai pensato al […] L'articolo Cristina D’Avena non è sposata e non ha avuto figli, la cantante spiega ...

Sanremo Young : Elisabetta Canalis e Cristina D’Avena tra i 10 esperti - Antonella Clerici parte con Richard Gere e Paolo Bonolis : Antonella Clerici in conferenza stampa (inevitabilmente) a Sanremo per la presentazione del suo nuovo programma, Sanremo Young, in onda da venerdì 16 febbraio su Rai1 (eccezionalmente subito dopo il Tg1 delle 20, non ci sarà Soliti ignoti). Antonella Clerici parla di Sanremo Young “Speriamo che rimanga un po’ dell’energia e della luce di questo Festival […] L'articolo Sanremo Young: Elisabetta Canalis e Cristina ...

Cristina D'Avena e Licia : tutti i telefilm in streaming su Infinity dal 13 febbraio! : Non solo cantante delle sigle dei cartoni animati degli anni '80 e '90, ma Cristina D'Avena è stata anche protagonista di alcune delle serie italiane più amate dalla generazione cresciuta in quegli ...

Cristina D'Avena al Valdichiana Outlet Village per la Fondazione ospedale pediatrico Meyer : ... realizzati rigorosamente a mano, sposano il tema del carro in gara, mentre la sfilata è arricchita da coreografie ogni volta diverse e sempre più complesse, su temi e significati di cronaca e ...

Ecco perché adesso non conviene far incazzare Cristina D’Avena : Che Orietta Berti fosse il male lo sapevamo già da quando ci illuse che “quando l’amore viene il campanello suonerà”, senza dirci che il citofono era rotto dal 1963. Ma ciò che nessuno di noi, stolti e ingenui, aveva capito è che Orietta Berti fosse il Montecristo di piazzale Mazzini, la Lady Macbeth degli studi M2-M3 di via Mecenate, la crudelissima Lucrezia Borgia formato famiglia prendi 4 paghi 2. perché la placida Orietta, ...

Valdichiana Outlet Village : giornata per l'Ospedale pediatrico Meyer. Ospite d'onore : Cristina D'Avena. : Valdichiana Outlet Village La terra di Valdichiana, famosa in tutto il mondo per il suo territorio ricco di storia, cultura e rinomata per il cibo e vino, ha visto nel 2005 l'apertura del V ...

Il carnevale dell'Outlet è dedicato al Meyer. Ospite Cristina D'Avena : ... realizzati rigorosamente a mano, sposano il tema del carro in gara, mentre la sfilata è arricchita da coreografie ogni volta diverse e sempre più complesse, su temi e significati di cronaca e ...

Cristina D’AVENA/ A Sanremo 2018? “Canterò le sigle dei cartoni anche a 100 anni” : CRISTINA D'Avena è la donna che ha venduto più album in Italia nel 2017 grazie al suo ultimo disco "Duets - Tutti cantano CRISTINA". La regina delle sigla sarà ospite a Sanremo 2018?(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 12:22:00 GMT)