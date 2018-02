Cristiano e Georgina | il nuovo gioco che fa impazzire il web

Cristiano Ronaldo e la nascita della figlia Alana Martina - Georgina Rodriguez : "Pura felicità" : E' stato un anno prolifico per il campione Cristiano Ronaldo e non solo per quanto riguarda i trofei conquistati con il suo Real Madrid. Il calciatore portoghese, infatti, durante quest'anno, è diventata papà per ben tre volte: l'8 giugno scorso, Cristiano Ronaldo è diventato padre di due gemelli, Eva e Matteo, nati da madre surrogata mentre lo scorso 12 novembre, il campione è diventato papà di Alana Martina, nata dalla relazione con la ...