Crisi idrica | allarme dei geologi

La Crisi idrica in Asia e quella del Mekong : Il tema è dibattuto da tempo immemore: chi crede che l'acqua al mondo sia infinita, sbaglia. La risorsa idrica è sempre più preziosa – non a caso è spesso ribattezzata "oro blu" – e in quanto tale non solo non va sprecata, ma c'è letteralmente il bisogno di preservarla.Ci sono paesi al mondo tuttavia dove questo diventa difficile, per un motivo ben preciso: l'acqua non c'è. L'ultimo dei tanti ...