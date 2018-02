Cracco contro Masterchef | ' Di cattivo gusto il mio funerale alla prima puntata'

Carlo Cracco contro Masterchef 7/ “Mio funerale? Di cattivo gusto" - il pubblico lo aspetta come ospite ma... : Carlo Cracco contro Masterchef 7: “Il mio funerale? Che cattivo gusto! Questa tv si vende anche la mamma...”. Lo chef attacca il suo ex programma per la trovata della prima puntata(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 20:47:00 GMT)