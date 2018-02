Corridoi umanitari - altri 150 profughi in Italia dalla Libia : Roma, 15 feb. , askanews, altri 150 profughi, liberati dalla terribile e ingiusta detenzione in Libia, sono giunti nel nostro paese, a Pratica di Mare, dove ad attenderli c'era Caritas Italiana, ...

Corridoi umanitari - accolte 150 persone : ANSA, - ROMA, 15 FEB - Centocinquanta profughi dalla Libia sono arrivati ieri sera all'aeroporto militare di Pratica di Mare , Roma, dove ad attenderli c'era la Caritas Italiana, insieme a ...

Corridoi umanitari - arrivati 30 siriani : ANSA, - ROMA, 30 GEN - Sono arrivati stamattina da Beirut all'aeroporto di Fiumicino 30 profughi siriani con il progetto ecumenico dei Corridoi umanitari. Si tratta del primo gruppo del contingente di ...

Come funziona il “Corridoio umanitario” dalla Libia : A fine dicembre ha portato in Italia 162 richiedenti asilo considerati "vulnerabili": è una novità importante, ma i numeri sono ancora molto contenuti The post Come funziona il “corridoio umanitario” dalla Libia appeared first on Il Post.

Minniti difende il Corridoio umanitario con la Libia : "Guardia alta senza militarizzare l'Italia" : "Coloro che scappano dalla guerra non arriveranno con i gommoni degli scafisti, ma con gli aerei degli Stati democratici in cooperazione con le organizzazioni umanitarie. Aver aperto per la prima volta un corridoio...

Libia : il Corridoio umanitario è una buona notizia - ma bisogna fare di più : Sono circa 700.000 le persone (“i migranti”) bloccati in Libia secondo i dati delle Nazioni Unite (fonte CNN). Persone intrappolate e in balia delle autorità locali, delle milizie, dei gruppi armati e dei trafficanti. Circa 20.000 (secondo Amnesty International) sono le Persone (“i rifugiati e i migranti”) intercettate in mare dalla Guardia costiera libica e trasferite nei Centri di Detenzione. Persone imprigionate a tempo indeterminato e ...

Corridoio umanitario - primi arrivi di migranti in Italia(LaPresse) : Sono sbarcati ieri sera a Roma nell'aeroporto militare di Pratica di mare i primi 162 migranti originari di Etiopia, Eritrea, Somalia e Yemen arrivati in Italia dalla Libia grazie al primo Corridoio ...

L'annuncio di Minniti : "Nel 2018 10mila profughi in Italia con i Corridoi umanitari" : All'indomani dell'arrivo dei primi 160 rifugiati giunti in Italia con uno dei voli umanitari dell'aeronautica militare dalla Libia, il ministro dell'Interno Marco Minniti delinea in un'intervista a Repubblica...

Migranti - l'annuncio di Minniti : "Nel 2018 10mila profughi in Italia attraverso Corridoi umanitari" : Il Ministro dell'Interno in un un'intervista a Repubblica parla di voli umanitari e di diritti. "Siamo arrivati troppo tardi a porre" lo Ius soli come centrale in questa legislatura. Ma è una riforma necessaria, che deve restare all’ordine del giorno del Paese", dice Minniti

Italia-Libia : 162 arrivi con il Corridoio umanitario : L'accordo tra governo e Conferenza episcopale italiana permetterà la distribuzione dei migranti in sedici diocesi della Caritas presenti nel nostro paese -

Migranti - ieri primo arrivo in Belgio con Corridoi umanitari : A due anni dalla firma del primo accordo con lo Stato italiano per la realizzazione dei corridoi umanitari la Comunità di Sant'Egidio esprime la sua soddisfazione perché l'iniziativa, presa nel ...