Conte ' Grazie a tifosi Chelsea nel mondo

Disagio sociale più Conte nuto grazie a calo disoccupazione : Si riduce lievemente il Disagio sociale in Italia grazie al calo della disoccupazione . E' quanto emerge dall'ultima uscita del Misery Index di Confcommercio , che a dicembre è calato di tre decimi di ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “Le gambe iniziano a girare - grazie al podio sono più serena”. Lisa Vittozzi : “Sono Contenta di essermi confermata con le migliori” : Vi riportiamo le dichiarazioni, rilasciate al sito federale FISI, dell’azzurra Dorothea Wierer dopo la conquista del suo 18esimo podio in Coppa del Mondo, il primo stagionale a livello individuale, ottenuto nella sprint di Hochfilzen (Austria): “Ero un po’ preoccupata ieri perché mi sentivo fiacca, senza forze. Pensavo che stava per tornarmi la febbre come a Oestersund, invece la dormita notturna mi ha restituito energia e ...