Concorso Inps | come prepararsi alla prima prova

Inps - via libera del Tar al Concorso per 365 dipendenti che richiede l’inglese certificato : Il Tribunale amministrativo del Lazio dà ragione all’Inps sulla richiesta di inglese certificato nel bando per l’assunzione di 365 dipendenti a tempo indeterminato. Il motivo? Secondo i giudici Giuseppe Sapone, Pierina Biancofiore e Alfredo Storto, la Riforma Madia ha cambiato le carte in tavola per i concorsi pubblici che possono ora richiedere specifiche competenze certificate riducendo di fatto la platea dei partecipanti. Con ...

Data prima prova Concorso Inps per 365 funzionari il 9 febbraio : orario pubblicazione avviso anche per banca dati? : E' il giorno della verità per il concorso INPS per 365 funzionari per la Data della prima prova scritta della selezione pubblica: in quale orario oggi 9 febbraio sarà pubblicato l'avviso relativo a questo primo appuntamento comprensivo delle sedi individuate per gli esami? Qualcosa dovrebbe accadere proprio nelle prossime ore, a meno di un rinvio della decisione dell'ente che pure potrebbe essere possibile. Allo stesso modo c'è grande attesa per ...

Concorso Inps - oggi il calendario della prima prova : È prevista per oggi la pubblicazione del calendario della prima prova scritta del Concorso Inps da 365 posti, inizialmente prevista per il 29 dicembre scorso, ma rimandata dall’Ente con un comunicato. Le domande di partecipazione accettate sono 22.519, con un’età media di 33 anni di età. A breve sarà pubblicata anche la banca dati con i 3.000 quiz a risposta multipla che interesseranno la prima delle due prove scritte. Le prove di ...

Chiarezza sulla banca dati Concorso Inps per funzionari : favorito nella selezione chi ha più punteggio? : Un vero e proprio nuovo polverone si sta sollevando intorno alla banca dati del concorso INPS per 250 funzionari. Dopo le dichiarazioni del sindacato USB delle ultime ore, che danno per scontata la pubblicazione di una batteria di 3000 domande a risposta multipla per la prima e pure per la seconda prova scritta della selezione, ecco che contro la decisione dell'ente pubblico molti candidati stanno mostrando i loro dubbi e tante ...

Fissata al 26 gennaio la data cruciale per il Concorso Inps 2018 : ultimissime indiscrezioni : Continua a tener banco in Italia la questione relativa al concorso INPS 2018, considerando il fatto che il ricorso contro il criterio di ammissione incentrato sul certificato B2 ancora oggi pare faccia sentire i propri effetti. In particolare, dopo il punto della situazione condiviso ieri sulle nostre pagine, oggi 17 gennaio diventa importantissimo tornare sull'argomento alla luce di nuovi appuntamenti che potremmo essere costretti a fissare sul ...

Caotici i presupposti per il Concorso Inps 2018 : le ultime sul caso certificato B2 : Da un po' di tempo a questa parte si parla meno del concorso INPS 2018, considerando anche la teorica chiusura delle iscrizioni in vista delle tanto attese prove che attendono i candidati. Tuttavia, in questi giorni abbiamo registrato alcune novità importanti sul fronte del certificato B2 che non possono essere sottovalutate da chi segue da sempre con grande attenzione queste vicende, a maggior ragione dopo la bufera che si è venuta ad ...

Concorso Inps - nuovi quiz di logica per prepararsi alla prima prova : Bisognerà aspettare fino al 9 febbraio per avere notizie sulla prima prova del Concorso Inps da 365 posti. L’Ente previdenziale ha infatti rinviato a tale data la comunicazione del calendario, informando che sono state oltre 22 mila le domande presentate dai candidati per questo Concorso. In attesa di avere maggiori informazioni ricapitoliamo le informazioni più importanti per prepararsi al meglio alla prima prova di selezione, con qualche ...

Bufera sul Concorso Inps e certificazioni inglese B2 : Boeri denuncia falsi attestati e TAR fa marcia indietro : Ancora tutta in divenire per il concorso INPS la questione relativa alle certificazioni d'inglese B2: tanto criticate per la selezione pubblica, queste sono state raggirate con falsi attestati venduti dai centri di formazione ma allo stesso tempo il criterio di selezione è stato pure impugnato dal TAR come illegittimo. Con la chiusura del bando lo scorso 27 dicembre, le polemiche sembravano tutte terminate ma così non è stato e la vicenda si è ...

Telenovela infinita per il Concorso Inps 2018 e la certificazione B2 : occhio al 15 gennaio : Non c'è pace per il concorso INPS 2018, soprattutto in relazione alla lunga Telenovela inerente la certificazione B2. Dopo la chiusura del termine per le iscrizioni e l'archiviazione di una prima fase molto discussa, come riportato nei giorni scorsi, pare che i potenziali candidati che non dispongono del suddetto titolo per la lingua inglese non abbiano ancora mollato la presa. Complice la decisione del TAR del Lazio di ammettere con riserva una ...

Concorso Inps - oltre 22 mila domande - rinviato il calendario della prima prova : Rinviata al 9 febbraio 2018 la pubblicazione del calendario della prima prova scritta del Concorso Inps da 365 posti. Lo ha fatto sapere l’istituto previdenziale con un comunicato, fornendo alcuni date sulle istanze ricevute: sono in tutto 22.519 le domande presentate dai candidati, con un’età media di 33 anni di età. L’Inps fa sapere anche che sul totale il 64% dei candidati presenta titoli ulteriori come certificazioni o ...

Concorso Inps - 22.519 domande per 356 posti : chi sono i candidati : sono state presentate 22.519 domande di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 365 posti di analista di processo - consulente professionale nei ruoli del personale dell' Inps , ...

Concorso Inps - oggi in Gazzetta calendario della prima prova : Sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi il calendario della prima prova scritta del Concorso Inps da 365 posti. Ricordiamo che è scaduto 2 giorni fa il termine per i candidati alla presentazione della domanda di partecipazione. Come si svolgerà la prova? Il bando di Concorso prevede 2 prove scritte (lap rima oggettivo attitutdinale, la seconda tecnico professionale), una prova orale e la valutazione dei titoli. Non ci sarà il tirocinio ...

