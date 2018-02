Commissione europea Trasporti a Napoli | «Spendete i fondi o li perdete»

Commissione europea al lavoro sul nuovo bilancio dell'UE : Teleborsa, - La Commissione europea comincia a lavorare al nuovo bilancio a lungo termine dell'Unione europea . L'Esecutivo comunitario ha infatti proposto oggi diverse opzioni - e i relativi effetti ...

Smog : dalla Commissione europea 10 giorni a 9 Paesi per presentare nuove misure : La Commissione Europea ha dato 10 giorni di tempo ai Paesi dell’Unione Europea interessati perché presentino misure di miglioramento della qualità dell’aria, se vogliono evitare il deferimento alla giustizia Europea: lo ha reso noto il portavoce della Commissione, Margaritis Schinas, dopo che il commissario per l’Ambiente, Karmenu Vella, ha tenuto una riunione in cui erano convocati nove Stati. Vella, ha spiegato Schinas, ha ...

Medicina - linfoma : la Commissione europea approva Adcetris - un’opzione terapeutica innovativa : Il 22 gennaio 2018 Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) ha annunciato che la Commissione Europea (CE) ha esteso l’attuale autorizzazione condizionale alla commercializzazione di Adcetris® (brentuximab vedotin) e ha approvato l’uso di Adcetris per il trattamento dei pazienti adulti con linfoma cutaneo a cellule T CD30-positivo (CTCL), precedentemente trattati con almeno una terapia sistemica. Adcetris® è un anticorpo ...

Pmi italiane - la Commissione europea pensa al Sud Italia : ... ha dichiarato: 'Rivolgendosi specificamente alle piccole imprese dell'Italia meridionale e migliorandone l'accesso ai finanziamenti, i cinque accordi firmati oggi stimoleranno l'economia di tutto il ...

La Commissione europea sanziona Qualcomm per abuso di posizione dominante : La Commissione Europea ha sanzionato pesantemente il chipmaker californiano Qualcomm, produttore dei chipset più utilizzati nel mondo Android ma non solo, per abuso di posizione dominante. In particolare il provvedimento riguarda i chipset LTE: Qualcomm avrebbe infatti pagato Apple per evitare che si rivolgesse alla concorrenza. L'articolo La Commissione Europea sanziona Qualcomm per abuso di posizione dominante è stato pubblicato per la prima ...

La Commissione europea punisce Qualcomm con una maxi-multa da 1 miliardo : "Ha versato miliardi a Apple per tagliare fuori la concorrenza" : Stangata da 997 milioni di euro per Qualcomm, accusata dall'Unione europea di aver abusato della sua posizione dominante pagando miliardi di dollari alla Apple affinché non si servisse da altri produttori di chip. "Qualcomm ha illegalmente tenuto fuori i suoi rivali dal mercato per oltre cinque anni", ha spiegato la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, sottolineando come il comportamento "abbia negato ai consumatori e ad altre ...

Dalla Commissione europea importante opportunità per l'agricoltura. L'assessore Marino : "Proposte entro il 12 aprile" : "È evidente quanto sia importante per l'economia calabrese saper sfruttare le opportunità offerte dall'Unione per la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli del nostro territorio, in ...

Fare Verde : “Bene il provvedimento antiplastica della Commissione europea - siano i cittadini i veri protagonisti della tutela ambientale” : La Commissione Europea, riunita oggi a Strasburgo, ha presentato i nuovi obiettivi anti-inquinamento: entro il 2030 tutti gli imballaggi di plastica dovranno poter essere riciclati o riutilizzati e l’uso di microplastiche dovrà essere ridotto. L’associazione ambientalista Fare Verde esprime apprezzamento per la decisione dell’esecutivo europeo, perché si è sempre dichiarata a favore della riduzione e del riuso degli imballaggi, promuovendo ...

Dopo i sacchetti nel mirino della Commissione europea imballaggi - stoviglie monouso e microplastiche : Dopo i sacchetti – che tante polemiche hanno suscitato in Italia – anche gli imballaggi, le stoviglie monouso e le microplastiche presenti in prodotti come detersivi e cosmetici finiscono nel mirino della Commissione europea nel quadro di una nuova offensiva contro le plastiche inquinanti. L’esecutivo Ue ha messo a punto un pacchetto di nuove proposte e misure ‘ad hoc’ che, salvo cambi di programma, sarà varato il 16 ...

Glifosato - la Commissione europea dice no ad un milione di cittadini : di Dario Tamburrano, EFDD - M5S Europa Quindici pagine di verboso nulla per dire "no". È arrivata la risposta che la Commissione Europea ha dato all'ICE (Iniziativa dei cittadini Europei) con la quale oltre un milione di europei ha chiesto di vietare il Glifosato, il diserbante più contestato del mondo. E' stata resa pubblica negli stessi giorni in cui l'UE ha - al contrario - rinnovato l'autorizzazione all'uso del Glifosato. COSA CHIEDEVA ...

Regione Lazio - Commissione europea : “Ha finanziato progetti mai attivati. Il sistema di verifica non funziona” : La Regione Lazio ha finanziato, con i fondi europei a propria disposizione, progetti mai realmente partiti. È questa la tesi dell’ufficio Audit, Evaluation et Communication della Commissione Europea. Ed ora, l’ente guidato da Nicola Zingaretti potrebbe essere costretto a restituire i soldi a Bruxelles, compresi 77mila euro assegnati al Gruppo L’Espresso per un call-center sanitario che non risulta essere “mai stato attivato”. La dura ...

Ilva - Commissione europea : “84 milioni di euro di aiuti di Stato illegali. L’Italia deve recuperarli : diedero indebito vantaggio” : L’Italia deve procedere al recupero dall’Ilva di circa 84 milioni di euro dei due prestiti di sostegno, concessi nel 2015, che rappresentano aiuti di Stato illegali e hanno comportato un “vantaggio indebito”. È quanto ha stabilito la Commissione europea dopo un’indagine approfondita sulle misure adottate dal governo italiano per sostenere Ilva. “La nostra indagine – dice Margrethe Vestager, commissaria alla Concorrenza ...