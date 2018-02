Commercio estero | Guerini | strada giusta | no a salti nel buio

Istat - Commercio estero 2017 : +7 - 4% : Il Made in Italy è tornato a volare nel mondo, le esportazioni di merci e prodotti a marchio italiano sono cresciute rispetto al 2016. Un risultato che non si vedeva dal 2011 secondo l'Istituto di ...

Commercio estero : Renzi - export cresce grazie a serietà e lavoro quotidiano : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Dati Istat di oggi: nel 2017 l’export cresce. Siamo a +7.4%. L’Italia riparte grazie alla serietà e al lavoro quotidiano. #Avanti insieme #100passi”. Lo scrive in un tweet Matteo Renzi. L'articolo Commercio estero: Renzi, export cresce grazie a serietà e lavoro quotidiano sembra essere il primo su Meteo Web.

Commercio estero : Mirabelli (Pd) - per Salvini dazi - con noi +47 - 5 mld export : Roma, 15 feb. (AdnKronos) – “Oggi l’Istat segnala la crescita al top delle esportazioni italiane con un +7,4% nel 2017, che tradotto significa un avanzo commerciale di 47,5 miliardi di euro, il secondo valore più alto dal 1991. Dati che raccontano le nostre imprese, chi lavora e produce benessere, che hanno beneficiato delle riforme dei nostri governi. Altro che i dazi di Salvini, con lui il Nord e l’Italia intera ...

Commercio estero : export 2017 +7 - 4% : ANSA, - ROMA, 15 FEB - Nel 2017 le esportazioni italiane sono in crescita, rispetto al 2016, del 7,4% in valore e del 3,1% in volume. Lo rileva l'Istat aggiungendo che a crescere sono anche le ...

Commercio estero - trend sempre positivo : 14.44 A novembre si registra un aumento sia per le esportazioni (+2,1%) sia, in misura più contenuta,per le importazioni (+1,4%) rispetto ad ottobre. E'quanto rileva l'Istat spiegando che la crescita congiunturale dell'export è la sintesi del marcato aumento delle vendite verso i mercati extra Ue pari a (+6,7%) e di una contenuta flessione verso l'area Ue (-1,4%). A novembre il surplus commerciale è di 4,8 mld (+0,8) rispetto al novembre del ...

Germania - bene a novembre il Commercio con l'estero : (Teleborsa) - Sale il surplus della bilancia commerciale tedesca. A novembre l'avanzo commerciale destagionalizzato si è attestato a 23,7 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 22 miliardi rivisto ...

Commercio estero in buona salute : vola il surplus : (Teleborsa) - Procedono a gonfie vele gli scambi con l'estero . A novembre 2017, rispetto al mese precedente, entrambi i flussi commerciali sono in espansione, con un aumento più marcato per le ...

Sicilia : formazione e consulenza - siglato protocollo d'intesa per Commercio estero : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - Un patto per la formazione e la consulenza nel commercio estero. Un accordo che prepara la strada per nuove forme di occupazione e di imprenditoria nel campo delle spedizioni doganali, settore in cui, nell’ultimo anno, si è registrato un incremento dell’11% di traffico

Commercio estero - Coldiretti : -3% di export pasta - in controtendenza : In controtendenza all’andamento del Made in Italy all’estero si riducono le esportazioni di pasta dall’Italia che fanno segnare un preoccupante calo in valore del 3% nel 2017. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti relativa ai primi nove mesi dell’anno in occasione della divulgazione dei dati Istat sul Commercio estero che complessivamente registrano un +11,3% su base annua. Si tratta degli effetti della rapida moltiplicazione di impianti di ...

Commercio estero - surplus sale a 5 miliardi : (Teleborsa) - A ottobre 2017, il surplus commerciale dell'Italia con il resto del mondo si porta a 5 miliardi (+4,2 miliardi a ottobre 2016), mentre nei primi dieci mesi dell'anno l'avanzo commerciale ...