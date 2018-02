Clamoroso Skenderbeu | escluso da tutte le competizioni Uefa per 10 anni | ecco il movito

calcioweb.eu

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Ladimostra di voler punire severamente la corruzione nel calcio. Il massimo organo europeo ha preso una decisione storica, destinata sicuramente a far discutere: loè stato estremosso per 10daleeuropee. Il provvedimento, già preso una settimana fa, è stato ufficializzato dallasolo nella giornata di oggi. La squadra che ha vinto 6 delle ultime 7 edizioni del campionato albanese fino al 2028 non potrà quindi prendere parte a qualsiasi edizione della Champions e dell’Europa League. Ma non è tutto il club verrà multato per la somma di un milione di euro. La motivazione di questo provvedimento risale al 2016 quando loè stato travolto uno scandalo legato a una serie di partite truccate nella Kategoria Superiore, il massimo campionato albanese. Al club è già stato revocato il titolo 2015/2016 e già nel 2016/2017 la squadra è ...