Cinema America | 64 star italiane | L' assessore grillino si dimetta Da

Il cinema del Piccolo America lascia San Cosimato e arriva nelle periferie romane per un "progetto alternativo all'Estate romana". Dal porto di Ostia a Valle Aurelia fino...

Roma - niente film all’aperto nell’Estate romana. Lite tra Cinema America e giunta sul bando con “censura” : Arriva l’estate Romana. Ma nella storica piazza di San Cosimato a Trastevere non ci sarà più il maxischermo dei ragazzi del cinema America: in polemica con l’amministrazione comunale di Virginia Raggi e in particolare col vicesindaco Luca Bergamo, l’associazione ha deciso di non partecipare al bando pubblico (a cui pure era stata invitata) per la tradizionale rassegna estiva della Capitale: le loro arene si trasferiranno a Tor Sapienza, Ostia e ...

Roma, I bandi si fanno per assegnare risorse non per il suolo pubblico Roma – Il vicepresidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio, ha rilasciato alcune dichiarazioni....

Cinema America va in periferia : "Censurati dal Comune" : Alla conferenza stampa hanno partecipato anche alcuni nomi del mondo del Cinema che nei mesi scorsi hanno appoggiato la lotta dei ragazzi del Cinema America: Carlo Verdone, Alessandro Roja e Mario ...

Cinema America - Gentiloni : "Rassegna prosegua" : Spero proprio che la rassegna del Cinema America in Piazza San Cosimato possa proseguire , sappiamo quanto bisogno c'è di cultura e di iniziativa civica nella nostra città e quanto importante sia che ...

Cinema America - appello di Gentiloni : la rassegna deve proseguire : 'Spero proprio che la rassegna del Cinema America in piazza san Cosimato possa proseguire'. La voce di Paolo Gentiloni è incisa su un messaggio audio di Whatsapp. Da candidato Pd nel collegio ...

Cinema America - anche Bari si fa avanti dopo il no di Roma a piazza San Cosimato : dopo Napoli, anche Bari vuole i ragazzi del Cinema America. Appresa la notizia della cessata attività nella città di Roma a piazza San Cosimato, l'assessore alla Cultura Silvio Maselli, in collaborazione con l'Apulia Film Commission, "ha proposto pubblicamente agli organizzatori la candidatura del Comune di Bari a ospitare la manifestazione Cinematografica nelle piazze cittadine per consentire la prosecuzione di un'esperienza che ...

Roma - non portateci via i ragazzi del Cinema America! : di Federica Morrone Proprio mentre cominciava l’esperienza dei ragazzi del cinema America, mi sono trasferita a piazza San Cosimato con i miei figli. Il piccolo ha la stessa età della meravigliosa iniziativa, è abituato, fin da neonato, ad addormentarsi nelle sere d’estate con il piacevole suono del cinema di qualità che entra dalle finestre spalancate. Questi ragazzi sono un esempio di intraprendenza e di umiltà, animati da uno slancio ...

Sabrina Ferilli scrive alla Raggi : 'Da romana sono offesa : autorizzi i ragazzi del Cinema America' : ' Cara Sindaca, l'esproprio che sta avvenendo nei confronti dei ragazzi del Cinema America è un atto gravissimo e senza alcun precedente nella nostra città ' . Lo scrive Sabrina Ferilli in una lettera ...

Ferilli scrive a Raggi : Sono delusa - autorizzi i ragazzi del Cinema America : "Cara sindaca, esprimo, come hanno fatto i colleghi ieri, il mio più totale disappunto in riferimento all'esproprio che sta avvenendo nei confronti dei ragazzi del Cinema America e la loro arena Cinematografica in Piazza San Cosimato. È un atto gravissimo e senza alcun precedente nella nostra città. Io amo Roma, loro amano Roma e chiunque impedisca a qualcuno di amare questa città, o anche solo di limitarne e rallentarne il suo ...

Anche Sabrina Ferilli con i Ragazzi del Cinema America : "L'esproprio è un fatto gravissimo. Raggi intervenga" : Sabrina Ferilli aderisce all'appello dei big del Cinema, da Roberto Benigni a Paolo Sorrentino, e dei Ragazzi del Cinema America contro la decisione del Campidoglio di mettere a bando le attività dell'arena estiva di San Cosimato, a Roma, e di ridurne le serate. In una lettera aperta alla sindaca Virginia Raggi, l'attrice definisce "l'esproprio" dell'arena "un fatto gravissimo e senza alcun precedente nella nostra città"."Esprimo, ...

Roma- Sabrina Alfonsi, Presidente del I Municipio di Roma, in una nota ha parlato della questione relativa al 'Cinema America' L'intervista di Bergamo a Repubblica...

Roma. Piccolo Cinema America gestirà la Sala Troisi : Termina un lunghissimo percorso che, attraverso contenziosi vari, ha portato alla firma dell’atto di concessione per sei anni rinnovabili della

Roma - nuova vita per il Cinema America : "Oggi, presso il Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione di Roma Capitale, è stato finalmente firmato il contratto con canone 'agevolato' e di autorecupero per la concessione dell'immobile ...