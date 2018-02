Ciclismo | Ruta del Sol | tappa a Poels

Ciclismo : Ruta del sol - tappa a Boudat : ROMA, 14 FEB - C'è voluto il fotofinish per decretare il successo nella 1/a tappa della Ruta del sol di Ciclismo , da Mijas a Granada, lunga 197,6 chilometri. Alla fine, con il tempo di 5h21'39", l'ha ...

Ciclismo - esordio di Chris Froome alla Ruta del Sol : 'Caso doping? So di non aver fatto nulla di male' : Dopo le polemiche legate al caso doping, emerso nello scorso dicembre, Chris Froome fa il suo esordio nella stagione 2018 alla Ruta del Sol. Il britannico del Team Sky avrà il numero 11: al suo fianco,...

Ciclismo - Ruta del Sol 2018 : programma - orari e tv. La startlist e tutti i partecipanti : Partirà mercoledì 14 febbraio la Ruta del Sol 2018 , breve corsa a tappe iberica giunta alla 64a edizione: per 5 frazioni, 154 corridori di 22 squadre si daranno battaglia sulle strade dell’Andalusia. Sarà possibile seguire le gesta dei ciclisti impegnati attraverso la piattaforma streaming Eurosport Player. Di seguito la startlist completa dell’evento Movistar Team 1 LANDA Mikel 2 AMADOR Andrey 3 ARCAS Jorge 4 BARBERO Carlos 5 ERVITI ...

Ciclismo - Froome alla Ruta del Sol? Nibali analizza : 'questa decisione non mi...' : Il capitano della Bahrain Merida ha analizzato la partecipazione del Keniano Bianco alla gara iberica, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: 'la decisione di Sky di schierare Froome alla Ruta ...