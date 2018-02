Ciclismo | Oman | primato a Van Avermaet

Ciclismo : Oman - Haas tappa e primato : ANSA, - ROMA, 14 FEB - Nathan Haas , Katusha-Alpecin, , in 4h22'15", ha vinto per distacco la 2/a tappa del Tour of Oman di Ciclismo, da Sultan Qaboos university ad Al Bustan, lunga 167 chilometri. L'...

Ciclismo : Tour Oman - 1/a tappa a Coquard : ROMA, 13 FEB - Bryan Coquard, con il tempo di 3h58'41", ha vinto la 1/a tappa del Tour of Oman di Ciclismo, da Nizwa a Sultan Qaboos university, lunga 162 chilometri. Il francese della Vital concept ...

Ciclismo - vicino il processo per Chris Froome? Il caso salbutamolo vicino a una sentenza. Domani il debutto ingara : Chris Froome è pronto per il debutto alla Ruta del Sol: Domani il britannico tornerà in sella per affrontare la piccola corsa a tappe in Spagna, torna in strada dopo quasi cinque mesi d’assenza. Sul vincitore di quattro Tour de France pende la spada di Damocle della non negatività al salbutamolo riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna (vinta davanti a Vincenzo Nibali). C’è grande attesa per sapere quale sarà la sentenza ...

Ciclismo - Omar Di Felice a caccia della nuova impresa : Giro d’Islanda in solitaria per il romano : Omar Di Felice è pronto per regalarci una nuova magia. Il 37enne fondista romano è infatti atteso da un’autentica impresa: il Giro d’Islanda in solitaria. La sfida prevede 9 giorni in bicicletta, totalmente solo e senza auto di supporto. Dovrà percorrere il periplo dell’isola lungo i 1400km della Ring Road (la suggestiva Route 1): un totale di 3400km. Stiamo parlando di una delle grandi icone del Ciclismo estremo. Tra le sue ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali torna in Italia : mirino su Tour e Mondiali - la corsa riparte dal Giro dell’Oman. A febbraio la Montagna Verde : Vincenzo Nibali è guarito dal virus intestinale che lo ha colpito qualche giorno fa impedendogli di partecipare alla Vuelta San Juan, corsa a tappe in Argentina che doveva rappresentare il debutto stagionale per lo Squalo. Il messinese è appena tornato in Italia e da qui ripartirà la sua rincorsa verso i grandi appuntamenti della stagione, tra cui soprattutto il Tour de France e il Mondiale di Innsbruck. I problemi di stomaco avuti da Nibali e ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Sarò al Tour of Oman - oggi sto meglio a livello fisico” : Un inizio da dimenticare. Un virus intestinale ha costretto Vincenzo Nibali al forfait della Vuelta a San Juan, breve corsa a tappe argentina che avrebbe dato il via alla stagione del fenomeno siciliano. Da cambiare dunque la data della prima corsa ufficiale di questo 2018: appuntamento al Tour of Oman, il prossimo 13 febbraio. “Cercherò di recuperare per le prossime gare. Il prossimo appuntamento sarà il Tour of Oman. Il programma non ...

Ciclismo : tutti i numeri della nona edizione del Memorial Romano Scotti : ... • 130 bambini presenti alla gara promozionale del 6 gennaio; • 300 persone presenti alla festa del Comitato Regionale del Lazio FCI; • 10 ore di diretta streaming; • 1100 transenne distribuite sul ...