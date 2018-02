Chiude in Italia e va in Slovacchia Così l' Est sfrutta i fondi europei Embraco | il

Cav - flat tax Chiude cause con Equitalia : ANSA, - ROMA, 15 FEB - "Se avete cause con Agenzie Entrate o Equitalia la flat tax prevede anche la chiusura di queste 21 milioni di cause, pagando qualcosa che sia conveniente per loro e anche per ...

Judo - European Cup Cadetti 2018 : ORO per Alessio Graziani e Martina Esposito a Follonica - l’Italia Chiude con undici medaglie : Seconda ed ultima giornata di combattimenti a Follonica, sede della tradizionale tappa italiana dell’European Cup Cadetti 2018 di Judo. Dopo le otto medaglie collezionate sabato, l’Italia ha ottenuto altri tre piazzamenti sul podio, chiudendo al secondo posto del medagliere con quattro ori, due argenti e cinque bronzi, preceduta solamente dai cinque titoli della Russia, ma davanti ai tre ori dell’Ungheria. Se ieri i ragazzi non ...

Pallamano - Serie A maschile : si Chiude la regular season - decise le qualificate alla Coppa Italia : Si è chiusa questo fine settimana la regular season della Serie A di Pallamano maschile, che ha deciso le 8 qualificate alla Coppa Italia 2018, in programma a Conversano. Tra queste ci sono nel girone A Bolzano e Pressano, giustizieri rispettivamente di Molteno (33-25) ed Eppan (29-19), con il Trieste che strappa il pass da migliore terza, superando 31-25 il Merano. Pareggio pirotecnico tra Cassano Magnago e Bressanone per 30-30, con il quadro ...

Italia 2 Chiude i battenti : quale canale lo sostituirà? Video : In questo articolo vi parleremo della chiusura imminente di Italia 2, dandovi opportune informazioni sul presunto canale che dovrebbe sostituire l'emittente Mediaset. La notizia era nell'aria gia' da qualche settimana, ma ora c'è l'ufficialita' da parte della dirigenza di Mediaset a L'Italia in Digitale. Le trasmissioni del canale termineranno entro i prossimi mesi. Ma le notizie non finiscono qui. Qui di to la verita' dei fatti nella maniera ...

Renzi sui diritti tv : 'Chiudere subito per rilanciare il calcio italiano' : ... ha parlato ai microfoni di Rtv38 della questione legata ai diritti tv: 'Speriamo di riuscire a chiudere rapidamente: l'importante è che il campionato italiano torni a essere il più bello del mondo. ...

Atletica - Campionati Italiani Giovanili 2018 – Dallavalle e Montini firmano i record di categoria - Furlani Chiude a 1.86. I nuovi tricolori : Ad Ancona si sono disputati i Campionati Italiani Indoor juniores e promesse 2018 di Atletica leggera. Di seguito tutti i risultati della seconda giornata. Andrea Dallavalle è stato tra i protagonisti di questo fine settimana: il già vicecampione europeo under20 piazza un bellissimo salto triplo da 16.38 realizzando così il record italiano juniores. Il 18enne emiliano ha migliorato il 16.29 di Andrea Chiari dopo otto anni anche se è mezzo metro ...

Coppa Davis - Fognini Chiude i conti : l’Italia vola ai quarti : Coppa Davis, Fognini chiude i conti: l’Italia vola ai quarti Coppa Davis, Fognini chiude i conti: l’Italia vola ai quarti continua a leggere L'articolo Coppa Davis, Fognini chiude i conti: l’Italia vola ai quarti sembra essere il primo su NewsGo.

Softball - Asia Pacific Cup 2018 : l’Italia Chiude il torneo al sesto posto. Una vittoria e una sconfitta nell’ultima giornata : L’Italia ha chiuso al sesto posto l’Asia Pacific Cup 2018. Nell’ultima giornata, quella dedicata alle partite di piazzamento, le azzurre hanno battuto nettamente la Nuova Zelanda (6-0), già sconfitta ieri, ma hanno poi ceduto al team Aussie All-Stars, come ieri, che di conseguenza ha raggiunto il quinto posto finale. La giornata della Nazionale di Enrico Obletter si è aperta con il rematch contro le All Blacks. Non c’è ...

Ciclismo - Chris Froome rischia la sospensione? Lappartient : “Lo escludo - non ci sono precedenti. Se si va in appello non si Chiude prima del Giro d’Italia” : Il caso Chris Froome è ben lontano da una risoluzione. Il 32enne britannico, risultato non negativo al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna, potrebbe addirittura esordire il prossimo 14 febbraio alla Ruta del Sol: il kenyano bianco non è infatti stato sospeso e la sostanza contenuta comunemente nel Ventolin non prevede che un atleta venga fermato, almeno fino alla sentenza. Il processo, però, è ben lontano dallo svolgersi e ...

Coppa Davis 2018 - Giappone-Italia : Fabio Fognini per Chiudere subito - eventualmente poi Seppi. Sarà un’altra domenica di battaglia : L’Italia si presenterà in vantaggio all’ultima giornata della sfida di Coppa Davis contro il Giappone. Il doppio ha regalato un punto fondamentale alla squadra azzurra, che si trova ora ad una sola vittoria dai quarti di finale. Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno vinto un’altra battaglia, l’ennesima di questa tre giorni in terra giapponese, ma non di certo l’ultima visto che Sarà sicuramente una domenica di forti ...

Alitalia - Calenda : due settimane per Chiudere l'accordo : Il ministro: la compagnia ha una storia dolorosa, ma continuare a buttare dentro soldi non porta a niente

Mercato auto Italia : gennaio si Chiude a +3 - 4% : ROMA - Il 2017 si è chiuso in crescita , con quasi 2 milioni divetture immatricolate in Italia, e anche il nuovo anno promette bene . gennaio segna una leggera crescita rispetto allo scorso anno. ...