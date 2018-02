Champions | ottavi | Porto-Liverpool 0-5

PAGELLE / Real Madrid Psg (3-1) : i voti della partita (Champions League - andata ottavi) : Le PAGELLE di Real Madrid Psg (3-1): i voti della partita di Champions Legue. I blancos vincono il primo round degli ottavi: a Rabiot rispondono Cristiano Ronaldo (due volte) e Marcelo(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 23:21:00 GMT)

Ottavi Champions - vincono Real e Reds : 22.49 Real Madrid in rimonta, Liverpool in scioltezza. I 'blancos' battono 3-1 il Paris Saint Germain al 'Bernabeu' ma soffrendo. Si deciderà tutto al Parco dei Principi il 6 marzo.Il 5-0 dei Reds in casa del Porto chiude già i conti. A Madrid, i blancos soffrono l'intraprendenza del Psg che passa al 33' con Rabiot.Prima del riposo,rigore generoso concesso da Rocchi, Cristiano Ronaldo pareggia (45').Nel finale sorpasso con rimpallo vincente di ...

RISULTATI Champions LEAGUE/ Diretta gol live score : avvio bruciante del Real Madrid! (andata ottavi) : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE Diretta gol live score degli ottavi, partite d'andata (oggi 14 febbraio). In campo il big-match Real Madrid-Psg e Porto-liverpool(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 20:55:00 GMT)

Dove vedere Real Madrid-PSG - ottavi di finale di Champions League - in diretta TV e in streaming : È la partita di andata e uno degli incontri più attesi della stagione: le informazioni per vederla stasera, anche in chiaro The post Dove vedere Real Madrid-PSG, ottavi di finale di Champions League, in diretta TV e in streaming appeared first on Il Post.

Pronostici Champions League/ Quote e scommesse sugli ottavi : analisi sul big match del Bernabeu (andata) : Pronostici Champions League: le scommesse e le Quote per le partite di oggi per l'andata degli ottavi. Le favorite per Real Madrid-Psg e Porto-Liverpool(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 13:50:00 GMT)

Champions League - ottavi di finale : la Juventus si qualifica se… : Si è giocata ieri la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, in campo Juventus e Tottenham che hanno dato vita ad una partita che ha regalato grosse emozioni. Inizio sprint per la squadra di Massimiliano Allegri che è passata subito in doppio vantaggio con la doppietta di Higuain, poi il gol di Kane prima di un nuovo penalty questa volta però fallito dal Pipita. Nel secondo tempo la doccia fredda per la Juventus con il ...

Juventus si qualifica se/ Champions League - i risultati utili per eliminare il Tottenham (ottavi) : Dopo il 2-2 dell'andata, la Juventus rischia di essere eliminata agli ottavi di Champions League: per superare il turno i bianconeri avranno bisogno di centrare un'impresa a Wembley(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 10:34:00 GMT)

Video/ Juventus-Tottenham (2-2) : highlights e gol della partita. Lo sfogo di Allegri (Champions League ottavi) : Video Juventus Tottenham (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita giocata all'Allianz Stadium. Sotto di due gol gli Spurs hanno rimontato i bianconeri con Kane ed Eriksen(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 10:12:00 GMT)

Video/ Basilea Manchester city (0-4) : highlights e gol della partita (Champions League - ottavi) : Video Basilea Manchester city (risulato finale 0-4): highlights e gol della partita, andata ottavi Champions League. Che poker per i citizens di Guardiola!.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 09:24:00 GMT)