Champions | il pallone della fase a eliminazione diretta | grafica dedicata a Kiev

Champions League - ecco il pallone per la finale : spiccano le stelle e un omaggio a Kiev : pallone finale Champions League 2017-2018. Sta per iniziare tra pochi giorni la fase a eliminazione diretta della Champions League 2017-2108, che culminerà nella finale in cui sarà proclamato il vincitore della competizione in programma a Kiev il 28 maggio. In quell’occasione i giocatori delle due squadre che si contenderanno il trofeo utilizzeranno un pallone realizzato […] L'articolo Champions League, ecco il pallone per la finale: ...