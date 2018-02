Cecilia Rodriguez attacca Eva Henger in difesa di Monte

Cecilia Rodriguez difende Monte : 'Eva Henger si andasse a curare lei' : Cecilia Rodriguez , dopo essere stata beccata da Striscia la Notizia 'in compagnia' di Francesco Monte dopo L'Isola dei Famosi , ora prende le sue difese e critica pesantemente Eva Henger: ecco la ...

Isola dei famosi - l'attacco feroce di Cecilia Rodriguez : 'Eva Henger? Che si faccia curare lei' : Cecilia Rodriguez e Francesco Monte saranno anche due ex, ma l'affetto tra i due non è mai appassito. I due sono stati anche beccati recentemente da Striscia la notizia mentre passeggiavano insieme ...

Isola dei Famosi - Cecilia Rodriguez difende Monte : "Eva? Che si andasse a curare" : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più innamorati e in occasione di San Valentino hanno posato per il settimanale Chi . 'Ignazio - dice la Rodriguez - ha tutto quello che cerco da sempre in ...

Isola dei Famosi - Cecilia Rodriguez difende Monte : Eva? Che si andasse a curare : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più innamorati e in occasione di San Valentino hanno posato per il settimanale Chi."Ignazio - dice la Rodriguez - ha tutto quello che cerco da sempre in uomo. Quando sei innamorata sogni una famiglia". "Non ho mai vissuto niente di simile a quello che ho con Cecilia. È presto per pensare ai bambini, ma so che come papà sarei bravo, ho tre nipoti", ribatte l'ex ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto : il commento di Cecilia Rodriguez : Cecilia Rodriguez parla di Francesco Monte e Paola Di Benedetto Cecilia Rodriguez è tornata a parlare di Francesco Monte e del caso sollevato da Eva Henger. La bella argentina ha svelato anche il suo pensiero sulla relazione tra il suo ex e Paola Di Benedetto, ancora in gara all’Isola dei Famosi. Sulle pagine del settimanale Chi, Cecilia ha ammesso con estrema sincerità, riferendosi a Monte: “Mi dispiace che sia uscito ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - primo San Valentino di coppia : All’epoca del Grande Fratello Vip in pochi avrebbero scommesso sulla loro storia, eppure Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono arrivati non solo a mangiare il panettone insieme, ma persino a festeggiare il loro primo San Valentino di coppia: “Da quando sono uscita dalla Casa sono sempre più convinta della mia scelta” confessa lei a Chi nel numero in edicola mercoledì 14 febbraio, “Ho conosciuto lati di Ignazio che lì ...

Francesco Monte video diretta Isola dei Famosi : il pensiero per Cecilia Rodriguez : Isola dei Famosi, Francesco Monte: i fantasmi del passato e le parole per Cecilia Rodriguez Un videoclip di Francesco Monte è stato mostrato stasera durante la diretta dell’Isola dei Famosi. In questo modo l’ex tronista di Uomini e Donne, come spiegato più volte da Alessia Marcuzzi, ha voluto raccontare al pubblico a casa la sua […] L'articolo Francesco Monte video diretta Isola dei Famosi: il pensiero per Cecilia Rodriguez ...

Ignazio Moser - Tapiro d'Oro "cornuto" dopo l'appuntamento fra Monte e Cecilia Rodriguez : "Non so cosa ci facesse lì" : MILANO ? Francesco Monte è stato sorpreso da Valerio Staffelli pronto a recapitargli il Tapiro d?oro per via delle accuse che gli ha rivolto Eva Henger sul consumo di marjuana...