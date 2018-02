C’è una specie di pesci che non ha quasi bisogno dei maschi

Ermal Meta e Fabrizio Moro a C’è Posta Per Te - ospiti per una sorpresa speciale dopo Sanremo 2018 : Ermal Meta e Fabrizio Moro a C'è Posta Per Te per la nuova puntata del reality di Maria De Filippi, che riprende la programmazione dopo la pausa durante la settimana del Festival di Sanremo. Proprio i vincitori della kermesse canora sono gli ospiti più attesi per la puntata di sabato 17 febbraio, quinto appuntamento con C'è Posta Per Te di quest'anno. Ermal Meta e Fabrizio Moro a C'è Posta Per Te prenderanno parte ad uno dei blocchi della ...

C’era una volta l’Intercity Crotone – Milano : la storia di Euristeo Ceraolo : “C’era una volta l’Intercity Crotone – Milano”. E’ la storia di Euristeo Ceraolo, che si definisce “il pendolare calabrone”. Ecco di seguito

C’è stata una sparatoria in una scuola superiore di Parkland - in Florida : C’è stata una sparatoria nella scuola superiore Stoneman Douglas a Parkland, in Florida. La polizia è arrivata sul posto ma non si sa esattamente se ci siano morti e feriti. Le notizie sono ancora confuse, CNN riporta le stime dei vigili The post C’è stata una sparatoria in una scuola superiore di Parkland, in Florida appeared first on Il Post.

C’è stata una sparatoria fuori dall’edificio della NSA in Maryland : C’è un ferito e una persona arrestata : Mercoledì mattina c’è stata una sparatoria fuori dal quartier generale della National Security Agency (l’agenzia di sicurezza nazionale statunitense) a Fort Meade, in Maryland: l’autista di un fuoristrada nero è stato arrestato, e c’è un ferito. Non è chiaro però The post C’è stata una sparatoria fuori dall’edificio della NSA in Maryland: c’è un ferito e una persona arrestata appeared first on Il Post.

San Valentino - C’è chi regala una McLaren 570S rosso fiammante… – FOTO : Basta con fiori, cioccolatini, profumi e balocchi vari. Per rendere veramente indimenticabile la festa di San Valentino bando alle tirchierie, regalate una bella supercar! Scherzi a parte, la McLaren propone sul serio di omaggiare il proprio amato/a con una 570 Spider di un bel rosso fiammante che sprizza amore da tutti i pori, come potete vedere dalla gallery qui sopra. Una “bambola” assemblata a mano che scatta da 0 a 100 ...

“Sono incinta!”. Eccitatissima - non vede l’ora di condividere la notizia con la sua collega e le manda la foto dell’ecografia della 12esima settimana. Ma la donna - una volta vista l’immagine - capisce subito che C’è qualcosa di strano. E - dopo un’attenta analisi - capisce che la cosa è gravissima. E ora è lei a stare male… Assurdo : Chi diventa genitore per la prima volta, sa cosa significhi anche una semplice ecografia. Quella semplice ecografia è il modo per vedere il proprio figlio, sapere come sta, cosa fa, come cresce e come diventerà. Un’emozione grandissima, è innegabile. Tante le future mamme che, per esempio, decidono di affidare a un’ecografia postata sui social l’annuncio della loro gravidanza. Tante, invece, portano la foto dell’ecografia nella borsa e la ...

Kate Middleton non toglie mai il cappotto - anche al chiuso : ecco perché. Ci avrete fatto caso - nelle foto ufficiali. Ogni giorno una scoperta sulla duchessina : C’è un motivo per cui non se ne separa in pubblico : È anche grazie a Kate Middleton, amatissima consorte di William d’Inghilterra, che di giorno in giorno scopriamo alcune regole a noi sconosciute. Regole del protocollo reale, è chiaro. La duchessina è praticamente una sorvegliata speciale. Non c’è giorno in cui i tabloid inglesi non parlino di lei. Dei suoi look, delle sue abitudini, dei suoi gesti, delle sue apparizioni pubbliche e, negli ultimi mesi, della sua terza ...

Liste bloccate - c’era una volta la democrazia : Cosa succede quando un elettore non può esprimere una preferenza per un candidato? Anzitutto viene meno il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti, ricordando pure che la libertà di scelta dei propri rappresentanti costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare.Ecco da dove nasce la disaffezione nei riguardi della politica, senza destare meraviglia alcuna. Quando l'idea che la politica possa ...

Karate - Serie A 2018 : non C’è gloria per gli azzurri a Guadalajara - il podio per l’Italia è una chimera : Un avvio di stagione da dimenticare. L’Italia continua a far fatica tra i Senior e non è riuscita ancora ad apporre un sigillo di rilievo in zona podio, eccezion fatta per il terzo posto del team maschile del kata a Parigi, nella prima tappa della Premier League, un risultato maturato però senza vincere un solo incontro. A Guadalajara una Nazionale in formato ridotto non è riuscita neppure a sfiorare il podio nelle prove individuali, ...

“Ma cosa C’è sotto quelle piante?”. Una scoperta horror nel giardino di casa : sotto il prato - lontano dagli occhi di tutti - si nascondeva qualcosa di agghiacciante. Un caso che ha scioccato il mondo : Una persona che tutti avevano sempre descritto come gentile, affabile, il sorriso sempre stampato in volto e una grande dedizione verso la propria professione, che gli aveva permesso di farsi conoscere presso la comunità locale. Lui, giardiniere, era infatti specializzato nell’allestimento e nella cura di piante e fiori, spesso al servizio di clienti ricchi pronti a spendere qualsiasi cifra pur di vedere il verde di fronte le loro ...

“Gemma hai scocciato!”. Altra batosta per la Galgani : non C’è fine alla disperazione. Il trono over riserva altre (brutte) sorprese alla dama torinese. Una frase che non si aspettava e da lì lite furibonda : Insomma, la pace del cuore per Gemma Galgani è un concetto che forse abbraccerà in qualche prossima vita. In questa, per la torinese non si riesce a cogliere il bandolo della matassa che le aggroviglia lo stomaco. Con Giorgio Manetti le cose si mettono sempre peggio, l’incursione nella vita del gabbiano di Anna Tedesco le sta facendo letteralmente attorcigliare le budella. Infatti la dama, dopo essere venuta a conoscenza della ritrovata ...

Niger - c’era una volta il West ma Mamadou non lo sa ancora : Carica nel baule dell’auto due sacchi neri di plastica. Dentro ci sono due borse che è tutto quanto Mamadou Sadio ha protetto dalla polvere del deserto e dalla dogana Nigerina. Per arrivare a Niamey si è venduto l’Android comprato come ricordo nel suo secondo soggiorno in Algeria. La prima volta aveva sedici anni e, dopo aver fatto il manovale per qualche mese, si è messo alla scuola di un sarto. Faceva ricami e con questi sbarcava il lunario ...

Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Dominik Fischnaller : “Non ho vinto per gli errori di ieri - non c’entra la sfortuna. Olimpiadi diverse dalla Coppa del Mondo” : Dominik Fischnaller mastica amaro dopo il quarto posto ottenuto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Lo slittinista azzurro, dopo una prima giornata complicata, si è reso protagonista di una grande rimonta ma la medaglia di bronzo è sfumata per soli due centesimi. Queste le dichiarazioni che l’altoatesino ha rilasciato alla Fisi: “Non ho vinto la medaglia a causa degli errori che ho commesso nella prima giornata, aver fatto ...

Il matrimonio perfetto non esiste. C’est la vie. Poco fortunate? A San Valentino - meglio un vibratore di un marito inutile : Il matrimonio deve essere fastoso, esagerato e soprattutto perfetto. Villa antica, prato pettinato, non un fiore fuori posto. Ne va dell’onore di Max, sublime wedding planner alle prese con problemi suoi, tra cui una lite con l’amante. La crisi è in agguato. Il neo-marito è prolisso, la sposa svaporata, le suocere puntute. Il fotografo odia i dilettanti con il cellulare e si fionda sul buffet. L’animatore è fuori moda (canta Eros Ramazzotti in ...