C' è la Coppa Italia Le metropoli tornano a canestro

Basket - Coppa Italia 2018 oggi (giovedì 15 febbraio) : programma - orari e tv dei quarti di finale. Il programma completo : Scattano oggi a Firenze le Final Eight della Coppa Italia 2018. In programma ci sono i primi due quarti di finale, Avellino-Cremona e Venezia-Torino. In campo subito dunque due delle favorite per la vittoria finale come Sidigas e Reyer, ma entrambe non dovranno sottovalutare le sfide con Cremona e Torino, che sperano di sovvertire immediatamente i pronostici. Questo il programma completo ore 18:00: Sidigas Avellino – Vanoli Cremona ore ...

Coppa Italia - è l'Alessandria l'avversario del Pontedera in semifinale : Pontedera, 14 febbraio 2018 - E' l' Alessandria l'avversario che il Pontedera incontrerà nella semifinale di Coppa Italia di serie C. I grigi hanno superato 1-0 il Renate grazie a una rete di ...

PG Nationals Predator : inizia oggi il torneo italiano di League of Legends che da accesso alla Coppa Europea : Dopo la riorganizzazione dei tornei e campionati continentali di League of Legends, che ha visto sparire per Nord America ed Europa le Challenger Series – i campionati cadetti – ed il passaggio al franchising dell’LCS (League Championship Series) nordamericana, Riot Games per l’Europa ha deciso di affiancare alle EU LCS – di cui peraltro non si sa ancora come verranno gestite eventuali accessi/retrocessioni – ...

Volley femminile - Coppa Italia 2018 : nel weekend la Final Four - le quattro big ai raggi X. Conegliano favorita - Novara la sfida : Nel weekend del 17-19 febbraio si disputerà la Final Four della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. Le quattro squadre rimaste in corsa si daranno battaglia per la conquista dell’ambito trofeo. Analizziamo le formazioni che si fronteggeranno al PalaDozza di Bologna: sabato le due semiFinali (Conegliano vs Busto Arsizio, Novara vs Monza). Conegliano – Le Pantere detengono il trofeo, sono saldamente al comando del campionato ...

Junior Fasano " Bolzano per i Quarti di Finale di Coppa Italia : Tutte le restanti partite saranno invece trasmesse in diretta streaming sul sito www.pallamano.tv .'Eravamo tutti consapevoli della grande possibilità di affrontare la squadra campione d'Italia in ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : tutto pronto a Firenze. I quarti di finale ai raggi X : Domani cominciano a Firenze le Final Eight della Coppa Italia 2018. Andiamo ad analizzare i quarti di Finale nel dettaglio. SIDIGAS AVELLINO – VANOLI CREMONA Forse il quarto di Finale meno equilibrato, almeno per quello che recita l’attuale classifica (Avellino prima e Cremona undicesima), ma mai sottovalutare una squadra di Meo Sacchetti nella partita secca. Avellino comincia questa Final Eight da numero uno e probabilmente con i ...

Basket - Coppa Italia 2018 : le otto squadre ai raggi X. Avellino e Venezia a caccia di Milano - Brescia per sorprendere : Settimana di Coppa Italia per la pallacanestro. otto squadre, le prime otto del girone di andata, si giocheranno la Coppa nazionale nella Final Eight del Mandela Forum di Firenze, dal 15 al 18 febbraio. Quest’anno c’è stato grande equilibrio in testa alla classifica, con quattro formazioni che si sono alternate in vetta e le altre quattro partecipanti pronte a dare battaglia. Andiamo ad analizzare ai raggi X le otto squadre della ...

Coppa Italia Dilettanti Campania - la finale Savoia-Nola dedicata a Santin : NAPOLI - Si giocher à giovedì alle ore 19, presso lo stadio "M. Torre" di Pagani, la finale di Coppa Italia Dilettanti Campania che era stata rinviata lo scorso mercoledì per mal tempo. Lo ha deciso ...

Pietro Aradori salta le Final Eight di Coppa Italia : ROMA - La trasferta di Sassari è costata cara alla Virtus Segafredo Bologna che, oltre ad essere stata sconfitta, ha perso per infortunio Pietro Aradori e Stefano Gentile. L'esterno di origini ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della Final Four di Coppa Italia. Roberta Bianconi porta il trofeo a Catania : Nel weekend appena trascorso si è disputata la Final Four di Coppa Italia di Pallanuoto femminile, trofeo che dopo 5 anni è tornato a Catania. Roma è stata nuovamente sconfitta in Finale, come in FIN Cup, Terzo posto per Cosenza e quarto per Bogliasco. Andiamo a conoscere quali sono le italiane che si sono maggiormente distinte nella due giorni di gare. Roberta Bianconi (Catania): tripletta in semiFinale e tripletta in Finale. Già questo dato la ...

Basket - le Final Eight di Coppa Italia su Eurosport : le gare dal 15 al 18 febbraio : Si preannuncia un weekend lungo davvero interessante per tutti gli appassionati di Basket- Da giovedì a domenica 18 febbraio Eurosport 2 e Eurosport Player si trasformano infatti nella nuova “Home of Basketball”. In quei giorni è infatti in programma uno degli appuntamenti più attesi della stagione, la Final Eight di Coppa Italia 2018, che si disputerà al […] L'articolo Basket, le Final Eight di Coppa Italia su Eurosport: le gare dal 15 ...

Basket : al via Final Eight Coppa Italia : FIRENZE, 12 FEB - ''Vietata ai deboli di cuore''. Così Stefano Sacripanti, coach della Sidigas Avellino attuale capolista della Serie A di Basket ha definito la Postemobile Final Eight 2018 che dal 15 ...

Basket - Coppa Italia 2018 : il tabellone dai quarti alla finale. Programma - orari e tv. Il calendario completo : È tempo di Coppa Italia per il Basket Italiano. Dal 15 al 18 febbraio 2018 otto squadre si contenderanno il secondo trofeo stagionale dopo la SuperCoppa. Sono le otto che hanno terminato l’andata della regular season nelle prime otto posizioni. È caccia alla Sidigas Avellino, che ha chiuso le prime 15 giornata di campionato in testa. Gli irpini al primo turno se la vedranno con la Vanoli Cremona, per poi affrontare eventualmente la ...