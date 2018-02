Casa popolare occupata I vicini di casa | ' Sono arrivati anche i mobili'

Crolla terrazzo di una Casa popolare. Palazzo inaugurato solo 5 anni fa : Montaione, Empoli, , 5 febbraio 2018 - Un balcone di un appartamento di edilizia popolare al secondo piano di una palazzina, tutta ospitante alloggi Erp, è franato nella notte di oggi a Montaione , ...

Fabriano - l'ex imam che inneggia alla jihad ha Casa popolare dal 2008 : L’ex imam di Fabriano è in Polonia ma gode di alloggio popolare. Intanto il presidente del centro islamico di Fabriano lo difende: “L’ha pubblicato, immagino, come simpatizzante in quanto difende la causa palestinese». L’ex imam di Fabriano Mustapha Qandyly che due giorni fa ha condiviso su Facebook un filmato proveniente dalla pagina “end Israel” (terminare Israele), dove si ...

Liste M5S - bufera sul candidato Dessì Sette euro al mese per la Casa popolare : Il candidato nel listino proporzioale del collegio Lazio3 abiterebbe in una csa popolare dell'Ater, ricevuta in affitto dal comune di Frascati, per la quale paga un canone di affitto di 7 euro e mezzo al mese, pari a 93 euro l'anno. Una vicenda imbarazzante per l'M5S, soprattutto dopo che il sindaco Raggi Segui su affaritaliani.it

Il candidato M5s che paga 7 euro di affitto per la Casa popolare : Roma, 2 feb. , askanews, M5s alle prese ancora con il caso del candidato al Senato Emanuele Dessì: dopo il video in cui balla con Domenico Spada, esponente del clan di Ostia, e il post razzista su ...

Affitto da 7 euro al mese in una Casa popolare - Di Maio : “Se vero Dessì non può stare con il M5S” : Un nuovo caso travolge il candidato senatore del Movimento 5 stelle Emanuele Dessì. In principio fu un video del 2014 in cui ballava e si allenava con l’ex campione di boxe Domenico Spada, tra le altre cose membro dell’omonimo clan di Ostia, condannato per usura e con il divieto di dimora a Roma. Poi, arrivò il post su Facebook in cui il candidato ...

Dessì candidato M5s in affitto a 7euro in Casa popolare/ Video Roma - Di Maio scarica 'ballerino' con gli Spada : Emanuele Dessì, bufera sul candidato M5s in affitto a soli 7 euro in una casa popolare: Video, Di Maio scarica il 'ballerino' con gli Spada.

Dessì candidato M5s in affitto a 7euro in Casa popolare/ Video Roma - Di Maio scarica ‘ballerino’ con gli Spada : Emanuele Dessì, bufera sul candidato M5s in affitto a soli 7 euro in una casa popolare: Video, Di Maio scarico l'aspirante senatore a Roma che aveva "ballato" con gli Spada(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 13:23:00 GMT)

M5s - il candidato che imbarazza Di Maio : il picchiatore Dessì? Vive in una Casa popolare con affitto da 7 euro : Ancora lui. Ancora Emanuele Dessì ad inguaiare il Movimento 5 Stelle. candidato nel collegio Lazio 3, ha fatto parlare di lui per un post in cui si mostrava intento in un ballo con un esponente del ...

Il candidato M5S amico degli Spada in affitto a 7 - 7 euro nella Casa popolare : È sempre lui. Emanuele Dessì, il candidato del Movimento 5 Stelle per il collegio Lazio 3. Prima è finito nella bufera per un video postato sui social network in cui ballava con un esponente del clan Spada (guarda qui). Poi è stata la volta di un post su Facebook in cui si vantava di "menare i romeni". Oggi il terzo atto. Come rivelato nei giorni scorsi da Repubblica e rilanciato ieri sera da PiazzaPulita su La7, il grillino ...

M5s - bufera sul candidato Dessì 7 € al mese per la Casa popolare Roberta Lombardi : “Deve chiarire” : Il candidato nel listino proporzioale del collegio Lazio3 abiterebbe in una csa popolare dell'Ater, ricevuta in affitto dal comune di Frascati, per la quale paga un canone di affitto di 7 euro e mezzo al mese, pari a 93 euro l'anno. Una vicenda imbarazzante per l'M5S, soprattutto dopo che il sindaco Raggi Segui su affaritaliani.it

M5S - nuovo caso per il candidato Dessì : paga la Casa popolare 7 euro al mese : nuovo caso per Emanuele Dessì, candidato M5s per il proporzionale al Senato nel collegio di Latina. Dopo il video che lo ritraeva ballare al fianco di Domenico Spada, detto Vulcano, il boxeur...

Campidoglio - riacquisita Casa popolare a Tor Bella Monaca. Scoperti allacci abusivi e consumo droga : Su mandato dell’Amministrazione capitolina, l’Unità di Supporto della Polizia Locale al Dipartimento Politiche Abitative, unitamente al Commissariato Casilino Nuovo della Polizia di Stato, ha riacquisito ieri un appartamento popolare occupato indebitamente in via di Tor Bella Monaca. Nei prossimi giorni sarà assegnato a persone legittimamente in graduatoria. Durante le operazioni, è stato scoperto che l’alloggio […] L'articolo Campidoglio, ...

Roma : Comune riacquisisce Casa popolare a Tor Bella Monaca : Roma – Di seguito il comunicato del Comune di Roma. Su mandato dell’Amministrazione capitolina, l’Unità di Supporto della Polizia Locale al Dipartimento Politiche Abitative,... L'articolo Roma: Comune riacquisisce casa popolare a Tor Bella Monaca su Roma Daily News.

Abusivo in Casa popolare - non pagava ma aveva una Porsche : sfrattato : Viveva in un alloggio popolare abusivamente, non aveva mai pagato il canone né le spese condominiali arrivando a cumulare un debito di 70.000 euro ma in compenso aveva in uso una Porsche. Lo ha ...