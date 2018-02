Carnevale con il Bambin Gesù Ecuador | quando il pellegrinaggio sostituisce la sfilata

Carnevale - sequestrati 190mila prodotti contraffatti nel Napoletano - : La merce presentava un falso marchio CE ed era privo della certificazione di conformità agli standard di sicurezza. Due negozianti segnalati alla Camera di commercio, una denuncia

Lucerna : Carnevale si chiude con grande corteo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Carnevale in Villa con il Gruppo Folk "La Città Bianca" e l'animazione di "Ciccio Riccio" : festa rinviata a sabato prossimo 17 febbraio : ... ad animare il pomeriggio ci sarà infatti Leonardo Tricarico, meglio noto comel'Alienodella trasmissione di Paolo Bonolis in onda su Canale5 'Avanti un altro', tre mascotte giganti, spettacoli vari ...

LA VITA IN DIRETTA/ Anticipazioni 13 febbraio : il Carnevale di Viareggio contro le barriere : Oggi, martedì 13 febbraio 2018, alle 16.05 su Rai torna La VITA in DIRETTA. In studio si parlerà del Carnevale di Viareggio e del carro contro le barriere architettoniche. (Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 12:31:00 GMT)

Carnevale : a Verona Martedì Grasso con ballo in maschera alla Gran Guardia (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Una serata di musica e divertimento nello spirito dei balli in maschera della tradizione del Carnevale – ha detto l’assessore –. Con quella di domani si concludono le principali iniziative promosse per il 488° Bacanal del Gnoco. Eventi che, come la sfilata del Venerdì gn

Carnevale : a Verona Martedì Grasso con ballo in maschera alla Gran Guardia : Verona, 12 feb. (AdnKronos) - Si svolgerà domani, 13 febbraio, in Gran Guardia, il “ballo in maschera” promosso dal Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco assieme a tutti i comitati del Carnevale di Verona per festeggiare il Martedì Grasso. L’evento, con inizio alle 19.30, prevede balli e musica con i

Carnevale di San Paolo - balla con tale e tanta foga che le parte il perizoma. La ballerina prosegue la sfilata nuda : San Paolo, Brasile, durante la sfilata dei carri la ballerina Tarine Lopes, star della scuola di samba Paulistana X9, deve far fronte ad un incidente imbarazzante. Il tanga del costume si rompe improvvisamente e la ballerina è costretta a ballare coprendosi con le mani. A quanto pare anche in Brasile vige l’imperativo “the show must go on”, anche quando ciò significa proseguire lo spettacolo completamente nudi. L'articolo Carnevale di San Paolo, ...

Napoli - Carnevale racconta : 'Maradona una volta si presentò un'ora prima di giocare' : Tra i tanti personaggi a cui è stata associata l'espressione "genio e sregolatezza", non può non esserci Diego Armando Maradona. Capace di giocate che lasciavano stupefatti compagni e avversari, ma ...

Carnevale : il Veneto riscopre il martedì grasso contadino : C’è un martedì grasso contadino sostenuto dagli agricoltori che in diversi modi e luoghi promuovono la tradizione locale fatta di ricette ed iniziative a volte minori ma degne di nota. Oltre i crostoli, le castagnole e le diverse varietà di frittelle con mele, ripiene, vuote con uvetta o senza percorrendo in lungo e largo il territorio Veneto si incontrano usi e costumi caratteristici che danno a questa giornata quel tocco in più grazie ai ...

Gli auguri di buon Carnevale 2018 il 13 febbraio con video - frasi - immagini e GIF per Whatsapp : Avete solo l'imbarazzo della scelta per fare gli auguri di buon Carnevale 2018, considerando i migliori video, frasi, immagini e GIF che oggi intendo condividere con voi in vista dell'evento del 13 febbraio. Cosa possiamo inviare su Whatsapp e Facebook per non essere inopportuni, magari risultando interessanti o divertenti? Spero di venire incontro alle vostre esigenze attraverso i contenuti che mi appresto a mostrarvi, soprattutto all'insegna ...

Boschi a Bolzano - con Maria Elena (e l’SVP) al Carnevale di Salorno. “E’ qui a leccar culi ma la voto” : Maria Elena Boschi continua le sue fatiche in quel di Bolzano. Dopo essere uscita indenne dai brindisi della comunità italiana al Club Rodigino in un quartiere popolare di Bolzano (guarda il video), la candidata del Pd si fa portare al carnevale di Salorno dagli alleati del Südtiroler Volkspartei, il partito autonomista che con il suo bacino di voti garantirà l’elezione all’aretina che fino ad oggi qui ci veniva solo a sciare. Non è ...