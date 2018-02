Carmen Consoli & Friends in concerto a Catania a giugno | ospiti Tiziano Ferro | Gazzè

optimaitalia

: .@CarmenConsoli & Friends in concerto a Catania a giugno, ospiti @TizianoFerro, @MaxGazze e @DanieSilvestri: biglie… - OptiMagazine : .@CarmenConsoli & Friends in concerto a Catania a giugno, ospiti @TizianoFerro, @MaxGazze e @DanieSilvestri: biglie… -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Si terrà il primonella suailevento: la cantantessa ha annunciato un grande evento dal vivo in cui si esibirà insieme ad un gran numero di artisti sul palco montato appositamente per l'occasione in villa Bellini, nella sua città, sul quale saliranno tanti amici e colleghi incrociati nel suo percorso artistico in oltre 20 anni di carriera.Per celebrare un ventennio e più di successi, la cantautrice reduce dal lungo Eco di Sirene Tour partito dall'Italia e approdato nelle principali città d'Europa ha voluto organizzare una festa della musica nella sua terra natale, chiamando al suo fianco tante voci amiche.I primi nomi annunciati per ildel primosono quelli di Mario Venuti, con cui ha inciso i brani Mai come ieri e La vita come viene, gli Afterhours con cui ha recentemente inciso ...