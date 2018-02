Capodanno Cinese | la tradizione di regalare buste rosse

Il Capodanno Cinese e le sue origini leggendarie : Le origini leggendarie del Capodanno Cinese si ricollegano ad un terribile mostro, chiamato Nian, che viveva negli abissi marini o sulle montagne. Nella mitologia Cinese, esso era solito uscire dalla sua terra una volta ogni 12 mesi, a primavera, per predare gli esseri umani, con una particolare predilezione per i bambini. L’unico modo per sfuggire a questo tributo di sangue era quello di spaventarlo in quanto il mostro era sensibile ai rumori ...

Capodanno Cinese : i rituali comuni più celebri : Anche se i rituali variano sensibilmente in base alle tradizioni locali, tra quelli comuni più celebri: la sera che precede il Capodanno Cinese è l’occasione per rimanere in famiglia, con la tradizionale cena annuale della Riunione, simile, per portata, al veglione occidentale. Si tratta di un momento di coesione tra giovani e vecchie generazioni, impegnate nella preparazione di 12 piatti, a rappresentanza dei 12 animali dello Zodiaco Cinese. ...

Milano - i preparativi per il Capodanno Cinese in via Sarpi. FOTO : Milano, i preparativi per il Capodanno cinese in via Sarpi. FOTO Nel cuore della Chinatown del capoluogo lombardo si svolgerà il prossimo 18 febbraio una grande sfilata per celebrare l'inizio dell'anno del cane. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Roma - il club pubblica un video per il Capodanno cinese : La Roma estende i suoi orizzonti e come avviene da ormai tre anni ad oggi, ha augurato buon anno a tutti i tifosi cinesi. Con un video prodotto dal club e diffuso tramite Cifnews, giornale economico ...

Come festeggiare il Capodanno Cinese a Milano tra bao e dim sum (mangiando) : Se fossimo in Cina l’ingresso ufficiale nel nuovo anno porterebbe una festa lunga 15 giorni. Non è così a Milano, sebbene in città si trovi la comunità cinese più antica e numerosa in Italia che conta circa 30mila persone. Ma di anno in anno cresce l’interesse e la partecipazione ai festeggiamenti per il Capodanno cinese che cade venerdì 16 febbraio quando si celebrerà il passaggio dall’anno del Gallo a quello del Cane. Fulcro della festa è Come ...

Capodanno Cinese 2018 : data e info utili : Mancano pochi giorni ad una delle più attese date in tutto il mondo. E’ tutto pronto per il 16 febbraio 2018, data ufficiale del Capodanno Cinese, conosciuto anche come Festa di Primavera o Capodanno lunare…. Un periodo che, per tradizione, dura 15 giorni, a partire dalla fine dell’anno lunare sino alla famosa Festa delle lanterne. Si tratta di una ricorrenza festeggiata, oltre che in Cina, in molti Paesi orientali. E’, infatti, molto sentita ...

Cultura - Sicilia : nel cuore dell’Isola si festeggia il Capodanno Cinese : Sulla scia dei rapporti Sicilia-Cina, già intrapresi dal governo regionale per conquistare flussi turistici e potenziare l’export, e con l’obiettivo di racchiudere in una tre-giorni tutto il fascino della Cultura orientale, il Sicilia Outlet Village organizza la prima edizione del “Capodanno Cinese”. Un evento che ha origini antiche e che è paragonabile, per importanza, alle festività natalizie nel mondo occidentale: una celebrazione che si ...

Capodanno Cinese GearBest : Date Chiusura Magazzini E Info Ordini : Arriva il Capodanno Cinese: ecco tutto quello che devi sapere sulla Chiusura dei Magazzini di GearBest e sullo stato degli Ordini e delle spedizioni Capodanno Cinese GearBest I lettori di YLU sanno bene che ogni giorno, sul sito o sul gruppo Telegram, pubblichiamo le migliori offerte di GearBest che selezioniamo con cura per segnalare solo i prodotti migliori […]

Vodafone regala Internet in occasione del Capodanno cinese : Per festeggiare il capodanno cinese, che ricorre il 16 febbraio e sancisce l'inizio dell'anno del gallo, Vodafone ha deciso di premiare i suoi clienti cinesi, o coloro che lo diventeranno entro il 13 febbraio, con traffico Internet gratuito per due giorni. L'articolo Vodafone regala Internet in occasione del capodanno cinese è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Fifa 18 – Capodanno Lunare Cinese : tutto quello che devi sapere! : Come accade ormai da tradizione sin dal 2012, EA Sports si appresta a celebrare anche quest’anno in Fifa 18 Ultimate Team il Capodanno Lunare Cinese! Con ogni probabilità, come accaduto lo scorso anno, durante questo evento saranno disponibili pacchetti promozionali, sfide creazione rosa e divise a tema. Abbiamo deciso di realizzare questa guida per preparasi […] L'articolo Fifa 18 – Capodanno Lunare Cinese: tutto quello che ...

??Capodanno Cinese 2018 : data ed eventi in Italia per l’anno del Cane : In questi giorni è di scena il Carnevale, ma oltre ai festeggiamenti in maschera, tra poco tempo andrà in scena anche il Capodanno Cinese. Il tradizionale appuntamento con quella che è chiamata semplicemente Festa di Primavera per la cultura del vasto Paese orientale, è fissato per venerdì 16 febbraio 2018. I festeggiamenti, però, durano 15 giorni in Cina, così come in altri Paesi del continente asiatico. La data, come previsto dalla tradizione, ...

Organizzata ad Amburgo una serata per celebrare il Capodanno cinese : Per l'occasione, circa 600 rappresentanti cinesi e tedeschi provenienti dai settori della politica, dell'economia e della società hanno assistito a uno spettacolo con caratteristiche cinesi preparato ...

Fifa 18 – Capodanno Lunare Cinese : tutto quello che devi sapere! : Come accade ormai da tradizione sin dal 2012, EA Sports si appresta a celebrare anche quest’anno in Fifa 18 Ultimate Team il Capodanno Lunare Cinese! Con ogni probabilità, come accaduto lo scorso anno, durante questo evento saranno disponibili pacchetti promozionali, sfide creazione rosa e divise a tema. Abbiamo deciso di realizzare questa guida per preparasi […] L'articolo Fifa 18 – Capodanno Lunare Cinese: tutto ...

Capodanno Cinese - la moda celebra l’anno del cane : Il Nuovo Anno cinese comincia il prossimo 16 febbraio. Simbolo del 2018, il cane, undicesimo segno del calendario in questione e inteso come sinonimo di lealtà e gentilezza, ma anche di affidabilità e di un forte senso della morale e dell’etica. A celebrare la ricorrenza arriva anche la moda, che dedica all’occasione speciali capsule collection. Alessandro Michele per Gucci, per esempio, celebra l’anno del cane con una collezione ad ...