Capelli | cosa fare se la tinta è venuta troppo scura

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Lo abbiamo fatto tutte. Cedere a quell’impulso di coprire la ricrescita deibianchi spuntata all’improvviso e di cui ci siamo accorte nel bagno dell’ufficio o salendo in ascensore. Di cedere a quella voglia di vederci diverse, di cambiare qualsenza dover aspettare di prendere appuntamento dal parrucchiere. Del resto, questa è l’era del tutto e subito, in cui i tempi di attesa vengono pressoché annullati. Lo abbiamo fatto tutte di andare al supermercato e di prendere dallo scaffale lafai-da-te. E, aggiungiamo, di sbagliare colore o di commettere un vero e proprio disastro. Partiamo dall’errore più comune: scegliere una colorazione per ravvivare il castano, asciugarsi ie vedersi nere, o comunquescure rispetto a quello che si era immaginato. Come spiega Marco Rizzi, del salone Namu Hair a Milano, il risultato delle ...