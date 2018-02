Cancro infantile | «Mio figlio | salvato da una carezza del nonno»

vanityfair

(Di giovedì 15 febbraio 2018) È stato facendo unaa suo nipote Ascanio Maria cheGiovanni gli hala vita. Non aveva nemmeno due anni quando, toccandogli la pancia, ha sentito sulla pancia una massa palpabile. «Mi ha detto subito che forse era il caso di fare un controllo – racconta Laura, madre di Ascanio che da appena due mesi aveva partorito il fratellino Adriano – Pochi giorni dopo abbiamo avuto la diagnosi al Policlino Umberto I di Roma». Nefroblastoma di Wilms, un tumore maligno di origine embrionaria che in nove casi su dieci si sviluppa in maniera sporadica (non ereditaria). Oggi Ascanio ha nove anni e sta bene, in occasione della Giornata Mondiale dedicata al, che si celebra il 15 febbraio, promossa dall’organizzazione Childhood Cancer International (CCI), vi raccontiamo la sua storia. «Dopo i primi accertamenti a me e mio marito Valerio è stato detto ...