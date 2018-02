Campionati del Mondo Maschili 2018 | partita la biglietteria

Campionati del Mondo Maschili 2018 : le gare della Nazionale Italiana in diretta su Rai 2 : Dopo gli eccellenti dati di ascolto durante i Giochi Olimpici e i Campionati Europei, continua la tradizione che vede gli Azzurri protagonisti sui canali generalisti della Rai. Le partite dei ragazzi ...

Campionati del Mondo Maschili 2018 : precisazioni sulla biglietteria : Sale l'interesse per i biglietti dei Campionati del Mondo Maschili che si terranno in Italia dal 9 al 30 settembre. Non sono ancora partite le vendite, ma si moltiplicano le notizie non ufficiali e fuorvianti sulla biglietteria. Alcuni siti già ...

Tutti i risultati e i commenti dei Campionati delle squadre giovanili della Npc : La settimana della NPC Willie si è conclusa con la vittoria dell'under 20 con la Nuova Lazio, la doppia vittoria dell'under 18 uisp e dell'under 14 regionale in trasferta. Non riescono a portare a ...

Tuffi - Campionati Italiani Indoor 2018 : programma - orari e tv. Il calendario delle gare di Trieste : Saranno 116 gli atleti (65 femmine e 51 maschi), divisi tra ragazzi, junior e senior, in rappresentanza di 21 società al via dei Campionati Italiani Indoor di categoria di Tuffi, in programma presso il Centro Federale “Bruno Bianchi” di Trieste dall’1 al 4 febbraio. Una rassegna che vedrà al via tra gli altri il bronzo iridato di un metro a Budapest Giovanni Tocci ed i rientranti Francesca Dallapé (dopo la maternità) ed Andrea ...

Biathlon - Campionati Italiani Bionaz : i risultati delle staffette e dell’individuale valida per la Coppa Italia : Nel weekend scorso sono andati in scena a Bionaz (Aosta) i titoli Italiani giovanili a staffetta della stagione 2017/18, seguiti nella giornata di domenica dall’individuale valida per la Coppa Italia. Per quanto riguarda le staffette, nella categoria aspiranti maschili la vittoria va alla squadra delle Alpi Occidentali con Matteo Vegezzi Bossi, Thomas Daziano e Stefano Canavese, l’argento a Simone De Marco, Denis Muscara’ e ...

Sabato la 4° edizione dei Campionati Interregionali della Geografia : La manifestazione consterà di conferenze, seminari , mostre, corsi di aggiornamento, giochi e spettacoli aperti a tutti .

Le Fiandre vogliono i Campionati del Mondo su strada del 2021 - : Nel 2021, tra l'altro, si celebreranno i 100 anni dalla prima edizione di un Campionato del Mondo di ciclismo: si corse a Copenhagen in Danimarca ed allora era aperto ai soli dilettanti, a vincere fu ...

Pallamano - i convocati dell'Italia ai raggi X. Ben 6 arrivano da Campionati esteri : Domenico Ebner : sicuramente l'uomo più atteso, che con il suo Bietigheim sta cercando di guadagnare un posto nella Bundesliga tedesca, il campionato più importante e competitivo del mondo. E' alla ...

Pallamano - i convocati dell’Italia ai raggi X. Ben 6 arrivano da Campionati esteri : Sarà un avvio di 2018 straripante per la Nazionale italiana di Pallamano maschile, che dall’11 al 13 a Bolzano affronterà Romania, Ucraina e Isole Far Oer nelle gare di qualificazione ai Mondiali di Danimarca e Germania 2019. tre sfide sicuramente non semplici per gli azzurri, reduci da due stage fondamentali in Grecia e Trentino-Alto Adige, che hanno permesso al tecnico Riccardo Trillini di sperimentare nuove soluzioni, compensando le ...

Campionati del mondo di ballo latino - Alex Garau conquista l'argento ad Atene : Medaglia d'argento ad Atene per Alex Garau, 15enne di Pirri. Secondo posto sul podio nel campionato del mondo World Champions latino. Allievo dei maestri professionisti Veronica Toro e Claudio Artizzu della scuola di danza ASD MOOVING DANCE specializzata in Danze latino Americane e Show Dance con sede a ...

Pattinaggio di figura - Campionati Italiani Milano 2018 : primo titolo per Matteo Rizzo - conferma in rimonta per Nicole Della Monica e Matteo Guarise : L’Agorà di Milano ospità dal 13 al 16 dicembre i Campionati Italiani di Pattinaggio di figura 2018, prova nella quale sono presenti tutti i migliori interpreti nazionali delle categorie senior e junior. Quest’ultima giornata di competizioni ha avuto inizio con lo svolgimento del programma libero maschile, dove si attendeva la sfida tra Matteo Rizzo ed il campione in carica Ivan Righini. Dopo quattro titoli consecutivi collezionati ...

Pattinaggio artistico - Campionati Italiani 2018 Milano : Lucrezia Beccari e Nik Folini trionfano nelle gare individuali. I risultati della seconda giornata : Lo stadio del ghiaccio Agorà di Milano sta ospitando in questi giorni i Campionati Italiani Assoluti di Pattinaggio 2018, organizzati da FISG eventi. La seconda giornata del campionato è stata aperta dal programma libero della categoria Junior individuale femminile, vinto dalla torinese Lucrezia Beccari (Ice Club Torino). L’atleta allenata da Edoardo De Bernardis e Claudia Masorero, nonostante un inizio di programma in salita ...

Judo : doppio successo dell’Akiyama Settimo ai Campionati Italiani a squadre 2017 : I Campionati Italiani a squadre di Judo 2017 hanno incoronato nella giornata di sabato l’Akiyama Settimo Torinese, che si è imposta sia al maschile che al femminile. Tra gli uomini, la società piemontese ha affrontato in finale le Fiamme Gialle Roma, con una formazione composta da Simone Castagnola, René Villanello, Angelo Mirabella, Ermes Tosolini, Alessandro Binucci e Davide Pozzi, senza dimenticare l’importante apporto ...