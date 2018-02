Brignone bronzo nel gigante donne

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 15 febbraio : medaglia di bronzo per Federica Brignone! Curling da sogno! : Buongiorno (o buonanotte…) e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Quella di giovedì 15 febbraio sarà un’autentica giornata campale e da battaglia. Saranno addirittura otto le gare in cui l’Italia potrà cullare qualche ambizione di medaglia, ovviamente con percentuali diverse. Scatta finalmente l’ora dello sci alpino. Nel gigante femminile caliamo quattro assi da podio ...

PyeongChang - Federica Brignone medaglia di bronzo nel gigante : PyeongChang , Corea del Sud, , 15 feb. , askanews, La prima manche aveva visto tre italiane nei primi cinque posti, con Manuela Moelgg al primo posto. Ma alla fine della seconda manche dello slalom ...

Slalom gigante femminile - bronzo per Federica Brignone alle Oimpiadi di Pyeongchang. Oro a Shiffrin : A vincere è stata la grande favorita, l'americana Mikaela Shiffrin, che ha preceduto la norvegese Ragnhild Mowinckel e l'azzurra. E' il quarto podio per l'Italia in queste Olimpiadi

PyeongChang - gigante : Brignone di bronzo : 6.55 Arriva la prima medaglia italiana anche nello sci alpino. Nel gigante dominato dalla fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin,secondo posto per la norvegese Ragnhild Mowinckel (a 39 centesimi dalla vincitrice) e medaglia di bronzo per Federica Brignone (staccata di 46). Un pizzico di delusione per Manuela Moelgg che chiude in ottava piazza dopo aver ottenuto il miglior tempo nella prima manche. Ottima quinta posizione per Marta Bassino, ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : BRONZO per Federica Brignone - vince Mikaela Shiffrin : CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Speriamo che il vento dia finalmente una tregua e consenta alle atlete di gareggiare. L’Italia si giocherà quattro carte davvero importanti: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia. Nessuna di loro partirà favorita, ma tutte hanno le armi per provare ...