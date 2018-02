Borsa | Milano si sgonfia sul finale ma resta positiva | +0 | 28%

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 28% - : ANSA, - Milano, 15 FEB - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,28% a 22.495 punti.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano - news : Saipem a +3 - 2% - Recordati a -2% - 15 febbraio 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rialzo che possa consentirle di agguantare i 22.500 punti che sono molto vicini.

L’IISS “Carlo Gemmellaro” di Catania alla Borsa Internazionale del Turismo Milano : Una storia di alternanza scuola – lavoro “sostenibile” che non mina il percorso dell’istruzione ma rimotiva gli studenti allo studio.

Borsa : Milano in rialzo al top Europa : ANSA, - Milano, 14 FEB - La Borsa di Milano , +1,8%, allunga il passo verso il finale e chiude in forte rialzo, indossando la maglia rosa in Europa. I listini hanno risentito dell'accelerazione dell'...

Borsa : Europa aumenta rialzo - bene Milano : ANSA, - Milano, 14 FEB - Le Borse europee aumentano i rialzi in scia con Wall Street che, dopo un avvio in calo, è passata in terreno positivo. La migliore performance è di Piazza Affari con il Ftse ...

Borsa : Europa torna ad allungare prima di inflazione Usa - +0 - 6% Milano : ... elemento essenziale per ipotizzare le prossime mosse in politica monetaria da parte della Federal Reserve. In vista delle statistiche il dollaro ha arginato le perdite rispetto alle principali ...

Borsa - Milano prende coraggio. Balzo di Atlantia e Recordati - banche contrastate : Cresce, anche se meno del previsto, l'economia italiana. Nel 2017 il prodotto interno lordo è salito dell'1,4% ai massimi da sette anni. Nonostante la ripresa il livello del pil è ancora sotto el 5,7% rispetto ai massimi del 2007. Piazza ...