Bologna | Destro torna in campo

Le tante offerte al Bologna - il futuro e “questa situazione incomprensibile” : l’agente di Destro vuota il sacco : Mattia Destro sta vivendo un’annata tra alti e bassi al Bologna e le voci di un suo possibile addio si rincorrono ormai da diverso tempo. Nell’ultima gara il tecnico Donadoni ha preferito inserire Avenatti dalla panchina, lasciandolo al freddo di San Siro. Luca Puccinelli, agente dell’attaccante, ha parlato del momento del proprio assistito ed anche del calciomercato che lo coinvolge: La verità è che non è successo nulla e che ...

Bologna - è crisi tra Destro e Donadoni : ma col Sassuolo toccherà al numero 10 : Mattia Destro in panchina per novanta minuti a Milano, Donadoni gli ha preferito Avenatti e Falletti, ma con la squalifica di Palacio il tecnico dovrà rivolgersi al numero dieci

Donadoni-Destro - è rottura : incredibile stoccata dell’allenatore del Bologna : Donadoni-Destro, il rapporto sembra ormai ai minimi storici. Il Bologna si prepara per la difficile trasferta di campionato sul campo dell’Inter, gli uomini di Donadoni hanno intenzione di riscattare il ko casalingo contro la Fiorentina ma in generale l’ultimo momento negativo. Nel frattempo tiene banco il rapporto tra mister ed attaccante, la rottura sembra ormai quasi definitiva. Come riporta la ‘Gazzetta dello ...

Bologna - la conferenza di Donadoni : importanti indicazioni su Destro ed Orsolini : ”Veniamo da due sconfitte e vogliamo rifarci. Si va a Milano convinti di cercare prestazione e risultato”. Donadoni carica il suo Bologna parlando nella conferenza stampa pre-partita in vista dell’incontro con l’Inter di domenica. “Ci vuole una partita di spessore. Se l’Inter ha qualche difficoltà noi dobbiamo approfittarne. In campo andrà chi ha voglia e determinazione di mostrare ciò che sa fare. Chi mi dà queste risposte è ...

Serie A Bologna - fuori Destro. Orsolini per la svolta : Bologna - Donadoni è stato chiaro dopo l'incontro con la Fiorentina. Con il modulo 4-3-3 uno tra Destro e Palacio deve rimanere fuori dall'undici del Bologna . Un concetto che in questa settimana si ...

INFORTUNIO VERDI / Lesione al bicipite femorale destro per l'attaccante del Bologna : 30 giorni di stop : INFORTUNIO VERDI, Lesione al bicipite femorale destro per l'attaccante del Bologna di Roberto Donadoni che è stato vicino al Napoli nella sessione di calciomercato. stop di 30 giorni.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:19:00 GMT)

Il Bologna schianta il Benevento Segnano Destro - De Maio e Dzemaili : Verdi-day Al Dall'Ara è chiaramente il Verdi-day: il tributo rossoblù è composto da striscioni ('Onore a Verdi', 'In un mondo di mercenari e minuzzaglia c'è ancora chi rispetta la maglia'), cori e da ...

Bologna - Destro : 'Ora sto meglio. Peccato per oggi - ma nel secondo tempo...' : Mattia Destro , attaccante del Bologna , parla a Sky Sport dopo la sconfitta contro l' Udinese : 'Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, poi purtroppo l'Udinese ha pareggiato e nella ripresa siamo entrati male in campo. È arrivato il raddoppio e loro ...

Diretta / Bologna Udinese (risultato live 1-2) streaming video e tv : Bizzarri salva su Destro! : Diretta Bologna Udinese info streaming video e tv; probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match nel 19esimo e ultimo turno del girone di andata di Serie A(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 16:32:00 GMT)

Calcio - Serie A 2017-2018 : Chievo-Bologna 2-3 e Cagliari-Fiorentina 0-1 aprono la 18^ giornata. Decidono Destro e Babacar : Oggi è incominciata la 18^ giornata della Serie A di Calcio che si concluderà domani con ben otto partite tra cui il big match Juventus-Roma. Venerdì 22 dicembre caratterizzato da due anticipi di metà classifica. Il Bologna ha sconfitto il Chievo Verona per 3-2 espugnando il Bentegodi e salendo all’ottavo posto in classifica in coabitazione con Atalanta e Milan che si affronteranno domani pomeriggio. I felsinei hanno vinto la partita con ...

Chievo-Bologna - Donadoni : “Sono felice per Destro”. Maran : “Non meritavamo la sconfitta” : Chievo-Bologna, Donadoni: “Sono felice per Destro”. Maran: “Non meritavamo la sconfitta” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chievo-Bologna – Al termine del match vinto al Bentegodi contro il Chievo il tecnico del Bologna, Donadoni, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. Chievo-Bologna, PARLA Donadoni ...

Chievo-Bologna - Destro : "Siamo ambiziosi. Zero chiacchiere!" : L'attaccante, autore della doppietta che ha piegato la squadra di Maran, ha parlato al termine del match: 'E' sempre il campo a parlare - ammette il bomber ai microfoni di 'Sky Sport' - Le ...

La rinascita di Destro - una doppietta per riconquistare Bologna : l’attaccante si toglie qualche sassolino : Il Bologna ha espugnato il campo del Chievo vincendo per 3-2 nonostante l’uomo in meno nell’ultima parte del secondo tempo. Grande prestazione di Mattia Destro, autore di una doppietta, che ai microfoni di ‘Sky Sport’ si è voluto togliere qualche sassolino: “Il campo parla, quando entri nel terreno di gioco devi dimostrare. Si parla solo con le prestazioni. Noi siamo una squadra ambiziosa, dobbiamo avere l’obiettivo della ...

Chievo-Bologna 2-3 : Destro in extremis beffa i veneti : VERONA - La spunta 3-2 il Bologna alla fine di una partita emozionante, per certi versi inattesa viste le difficoltà a livello realizzativo di entrambe le squadre: la decide Destro, autore di una ...