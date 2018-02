Bollette dell' energia elettrica | il conto di chi evade lo pagheremo noi

Bollette della luce : perché pagheranno i consumatori in regola : Negli ultimi giorni sta facendo molto discutere la decisione presa dall'ARERA (Autorità di regola zione per Energia Reti e Ambiente) in merito al piano di risanamento legato alla morosità delle Bollette della luce . Sono molti infatti i consumatori che, prima di perdere il diritto di ricevere l'utenza elettrica, sono risultati per molto tempo inadempienti, non versando dunque quanto addebitato dalla fattura alla società erogatrice. In questo modo ...

La Guardia di Finanza sta eseguendo ispezioni nelle sedi degli operatori telefonici - forse per la vicenda delle Bollette a 28 giorni : Su richiesta dell’Autorità garante per la concorrenza, il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza ha avviato una serie di controlli nelle sedi principali di Tim, Vodafone, Wind e degli altri operatori telefonici fissi e mobili attivi in Italia. Le The post La Guardia di Finanza sta eseguendo ispezioni nelle sedi degli operatori telefonici, forse per la vicenda delle bollette a 28 giorni appeared first on Il Post.