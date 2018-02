Bollette della luce | perché pagheranno i consumatori in regola

Blastingnews

: #Bollette telefoniche, ispezioni della #Finanza sui principali operatori. Nel mirino possibili intese restrittive d… - Agenzia_Ansa : #Bollette telefoniche, ispezioni della #Finanza sui principali operatori. Nel mirino possibili intese restrittive d… - Altroconsumo : Raccolte le nostre segnalazioni su #28giorni: ispezioni della @GDF su indicazione @antitrust_it nelle sedi delle so… - RaiNews : Ispezioni della Guardia di Finanza sui principali operatori telefonici. Il sospetto è che ci siano stati accordi re… -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Negli ultimi giorni sta facendo molto discutere la decisione presa dall'ARERA (Autorità dizione per Energia Reti e Ambiente) in merito al piano di risanamento legato alla morosità delle. Sono molti infatti iche, prima di perdere il diritto di ricevere l'utenza elettrica, sono risultati per molto tempo inadempienti, non versando dunque quanto addebitato dalla fattura alla società erogatrice. In questo modo si è accumulato un insoluto che deve essere necessariamente coperto: a tal proposito, è stato stabilito che a pagare saranno inon morosi. ARERA: sì all'aumento delleUna recente delibera dell'ARERA, ossia l'Autorità dizione per Energia Reti e Ambiente, ha stabilito che l'insoluto generato dalla morosità diffusa in merito alleverrà sanato mediante un aumento degli importi addebitati ai ...