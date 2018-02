Berlusconi non scopre le carte

Berlusconi : “Se non ci sarà una maggioranza si torni subito al voto con il Rosatellum” : Berlusconi: “Se non ci sarà una maggioranza si torni subito al voto con il Rosatellum” Il leader di Forza Italia, a diciassette anni dal “Patto con gli italiani” firmato negli studi di Porta, ha siglato un nuovo testo dopo averlo letto a beneficio dei telespettatori Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Se non ci sarà una maggioranza si torni subito al voto con il Rosatellum” sembra essere il primo su ...

Berlusconi : "Se non ci sarà una maggioranza si torni subito al voto con il Rosatellum" : Il leader di Forza Italia, a diciassette anni dal "Patto con gli italiani" firmato negli studi di Porta, ha siglato un nuovo testo dopo averlo letto a beneficio dei telespettatori

Intercettazioni - Berlusconi minaccia un nuovo bavaglio : “Non devono mai essere rese pubbliche - pene per chi lo fa” : Separazione delle carriere dei magistrati, riforma, anzi nuova disciplina delle Intercettazioni con relativo bavaglio, processi più brevi e nuova legge sulla legittima difesa. Silvio Berlusconi rispolvera, davanti alla platea di Coldiretti, i suoi cavalli di battaglia degli anni passati sulla giustzia aggiungendo anche qualche piccola novità, ma facendo capire chiaro e tondo che con lui al governo le Intercettazioni saranno, di fatto, bandite e ...

Silvio Berlusconi : "Se l'esito non è chiaro si torni al voto subito con il Rosatellum" : "Se non c'è un esito chiaro si deve andare subito al voto. Si torni a votare con questa legge elettorale nei tempi più veloci perché non ci sarebbe una maggioranza per cambiarla". Lo afferma Silvio Berlusconi a Porta a Porta. A chi gli chiede se è questo che dirà la delegazione di Forza Italia a Mattarella, l'ex premier risponde: "Sì, perché un governo per essere sostenuto deve avere una ...

Elezioni - Berlusconi : “Prima pericolo erano i comunisti - oggi sono i Cinque stelle. Non saprebbero amministrare un’edicola” : “Quando sono sceso in campo il pericolo erano i comunisti oggi i Cinque stelle, una setta che prende ordini da un vecchio comico genovese. La loro regola sono l’opportunismo e la convenienza, sono incompetenti, non saprebbero amministrare un’edicola. Un governo 5 stelle è una barzelletta”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, parlando alla platea della Coldiretti. L'articolo Elezioni, Berlusconi: “Prima pericolo erano i ...

Lavoro : Berlusconi - 3 mln giovani non lo cercano e vanno in discoteca : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – Abbiamo tre milioni di giovani in Italia che non studiano più e che non hanno un Lavoro e non lo cercano nemmeno più. Si svegliano a mezzogiorno, si rintanano nella loro stanza a giocare con il computer, mangiano la sera, vanno fuori e vanno in discoteca”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, incontrando i dirigenti della Coldiretti.“Bisogna intervenire con un procedimento d’urgenza, ...

Marco Minniti : "Matteo Renzi non aprirà a Silvio Berlusconi" : Forse Berlusconi "lo vorrebbe", "ma Renzi non si alleerà mai con Berlusconi". A dirlo è il ministro dell'Interno, Marco Minniti, intervistato da Eugenio Scalfari su Repubblica."Semmai - spiega - pensa che Berlusconi avrà verso il Partito democratico un comportamento neutrale. È possibile che questo avvenga ma certo non di più. Passiamo all'altro polo, quello grillino. Di Maio sta facendo alleanze sottobanco, ...

Elezioni : Minniti - Renzi non aprirà a Berlusconi - Gentiloni resti in sella : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – “L’alleanza con Salvini è puramente figurativa. Berlusconi si prepara semmai ad alleanze di altro genere. Con Renzi? Forse lo vorrebbe, ma Renzi non si alleerà mai con Berlusconi. Semmai pensa che Berlusconi avrà verso il Pd un comportamento neutrale”. Lo afferma il ministro dell’Interno Marco Minniti, in una lunga intervista a Repubblica. “Ho suggerito a Matteo Renzi di non andare ...

Elezioni : Berlusconi - dazi non fanno bene a nessuno : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “I dazi non fanno bene a nessuno. E’ il commercio libero che porta il benessere. Lo dico da imprenditore”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Carta Bianca su Rai3. L'articolo Elezioni: Berlusconi, dazi non fanno bene a nessuno sembra essere il primo su Meteo Web.