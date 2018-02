Benevento-Crotone | la partita che vale una stagione | due grandi realtà pronte a regalare

calcioweb.eu

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Si avvicina la 25^ giornata del campionato di Serie A, un turno che puòimportanti indicazioni per il proseguo del torneo, non solo importanti scontri per le zone alte della classifica ma partite che possono indirizzare anche la zona retrocessione. Si affrontano Chievo e Cagliari in un match che non può essere fallito per entrambe le squadre ma soprattutto lache può dare maggiori spunti ed indicazioni è sicuramente quella tra, possiamo definirla come lacheuna, si decide laFabio Rossi/AS Roma/LaPresse Si tratta infatti di una delle ultime chance per la squadra di De Zerbi di riavvicinarsi alla zona salvezza, la dirigenza ha dato un segnale rinforzando la squadra a gennaio ed adesso serve una risposta da parte della squadra. I primi segnali già si sono visti contro Napoli e Roma nonostante le ...