BCE - nel terzo trimestre calano attivi e crediti deteriorati : Nel terzo trimestre del 2017 , calano sia gli attivi e sia i crediti deteriorati delle banche dell'Unione Europea. E' quanto rivela la BCE che ha monitorato un campione di 335 gruppi bancari e 3.021 ...

BCE - il Bollettino vede nell'Eurozona una espansione "solida e generalizzata" : La BCE instilla ancora una bella dose di ottimismo nel vecchio Continente. Il Bollettino economico della Eurotower infatti evidenzia una dinamica della crescita forte e generalizzata. L'economia europea infatti ha continuato a marciare a un ritmo sostenuto, accelerando finanche il passo nella seconda parte del 2017. E secondo il consiglio direttivo, questa crescita riuscirà a spingere anche l'inflazione in prossimità dell'obiettivo al 2%. ...

BCE - il memoriale della Shoah nel cuore dell’Europa : È stata proprio la Bce, con la costruzione della sua sede ultramoderna in Sonnemannstrasse, nel quartiere Est di Francoforte (Ostend) a riportare alla luce la storia della deportazione degli ebrei avvenuta nell’edificio dei mercati generali, ricostruendola e creandone un monumento. Prima che si ergessero le due torri di 185 e 165 metri di altezza unite da un atrium, concepite dall’architetto viennese Wolf Prix esisteva lì solo una targa ...

Borsa : Europa giù nel giorno della BCE : ANSA, - MILANO, 25 GEN - Le Borse europee chiudono in calo nel giorno della riunione della Bce che ha lasciato i tassi invariati e con Mario Draghi che ha reso noto come diversi membri del consiglio ...

Borsa : Europa contrastata nel giorno della BCE - Milano parte bene con St e banche : (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 gen - Borse europee in ordine sparso, mentre sale l'attesa per le indicazioni che a meta' giornata dara' la Banca centrale europea in tema di politica monetaria. A Davos, inoltre, oggi e' previsto il discorso del presidente americano, Donald Trump, che dovrebbe commentare anche le ultime decisioni annunciate in tema di dazi. Gli investitori ...

Borse contrastate nel giorno della BCE - Milano su con St e banche : Borse europee in ordine sparso (segui qui i principali indici), mentre sale l'attesa per le indicazioni che a metà giornata darà la Banca centrale europea in tema di politica monetaria.

Addendum BCE su Npl - Nouy : finalizzato nel primo trimestre - applicazione potrebbe essere rimandata : La Bce finalizzerà l'Addendum sulla gestione degli NPL delle banche dell'Eurozona nel primo trimestre di quest'anno, ma potrebbe rimandare la sua applicazione. E' quanto ha detto il capo della ...

Fenomeno Ripple : vademecum per acquistare la criptovaluta da +35.000% nel 2017. Mentre BCE chiede IVA su Bitcoin : A dispetto di chi sta iniziando ad affilare le armi contro il mondo delle criptovalute - Corea del Sud in primis - e di chi invece sembra snobbarle del tutto, almeno in apparenza, - come le banche centrali - l'interesse per le monete digitali continua a crescere.

BCE : nella zona euro ripresa “sostenuta e generalizzata” : La Bce rivede al rialzo la crescita del pil dell’area euro. Le proiezioni macroeconomiche formulate in dicembre dagli esperti dell’eurosistema prevedono una crescita annua del pil in termini reali pari al 2,4 per cento nel 2017, al 2,3 per cento nel 2018, all’1,9 per cento nel 2019 e all’1,7 per cento nel 2020. È quanto emerge dal bollettino della ...

BCE : "Nell'Eurozona espansione sostenuta e generalizzata" : MILANO - 'L'espansione economica nell'area dell'euro continua a essere sostenuta e generalizzata nei diversi paesi e settori'. E' quanto si legge nel bollettino mensile della Bce. 'La crescita del Pil ...

BCE : nell'Eurozona crescita economica solida e generalizzata : Roma, 28 dic. (askanews) 'nell'Eurozona la ripresa continua 'ad solida e generalizzata nei diversi paesi e settori. La crescita del Pil in termini reali è sostenuta dalla crescita dei consumi privati ...

La BCE rivede al rialzo la crescita del Pil nell'eurozona : +2 - 4%. "Espansione continua a essere solida" : La Bce rivede al rialzo la crescita del Pil dell'area euro. Le proiezioni macroeconomiche formulate in dicembre dagli esperti dell'Eurosistema prevedono una crescita annua del pil in termini reali pari al 2,4 per cento nel 2017, al 2,3 per cento nel 2018, all'1,9 per cento nel 2019 e all'1,7 per cento nel 2020. È quanto emerge dal bollettino della Banca centrale europea pubblicato oggi. Rispetto all'esercizio svolto dagli esperti della ...

Ecco cosa andrà a rovistare Vigilanza BCE nelle banche sul 2018 : Roma, 18 dic. (askanews) Modelli di business e determinanti della redditività; rischio di credito; gestione dei rischi; azione caratterizzata da dimensioni multiple di rischio. Sono queste le 4 ...

BCE alza stime tasso inflazione 2018 a 1 - 4% - nel 2020 prevede crescita a 1 - 7% : La Bce ha mantenuto invariate le stime sulla crescita dell'inflazione a +1,5% per il 2017, come nel precedente outlook.