Atalanta | il dg Marino | ' Cerchiamo di mascherare l' emozione Essere qui è qualcosa di

Calciomercato Atalanta - le parole di del dg Marino che non faranno felice Gasperini : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta sarà impegnata domani nell’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Borussia Dortmund. Una sfida affascinante tra due squadra che amano giocare a viso aperto. In Germania non sarà facile per gli orobici fare risultato ma le prestazioni ammirate nella fase a gironi della competizione consentono ai tifosi di sognare l’impresa. Nel frattempo il direttore generale dei bergamaschi, ...

Juve - senti Marino : 'Pogba all'Atalanta - era fatta' : Pierpaolo Marino , ex direttore generale dell' Atalanta , ha svelato un retroscena di mercato dagli studi di Rai Sport : 'A Bergamo presi Paul Pogba in comproprietà con la Juventus , quando ancora esistevano le comproprietà. Ma il ragazzo volle soltanto i bianconeri'.

Atalanta - il dg Marino : 'Occasione unica - vietato sbagliare' : Il direttore generale dell 'Atalanta Umberto Marino , prima della gara di Coppa Italia contro la Juventus ha parlato ai microfoni di Rai Sport : 'Ci siamo vicini però c'è ancora tanto da fare. Questa semifinale rappresenta un'Occasione per entrare nuovamente nella storia. Giochiamo contro una squadra forte che nelle gare importanti non ...

Atalanta - il dg Marino : 'Progetto lungo con Gasperini. Sul mercato...' : Umberto Marino , direttore generale dell' Atalanta , parla a RMC Sport : 'Il mercato? Lo avevamo detto che non avremmo fatto molto sul mercato. È uscito Kurtic per una sua precisa richiesta: lo ringraziamo perché ha dato tutto per noi. Vido è andato a giocare in B ...

Atalanta - il dg Marino : 'Bene in Europa - ma pensiamo alla Serie A' : Umberto Marino , direttore generale dell' Atalanta , parla a Sky Sport prima della sfida col Sassuolo: 'L'Europa deve essere di stimolo per fare bene in Serie A. Vincere i gironi è stato motivo d'orgoglio, dobbiamo concentrarci sul campionato, poi avremo l'impegno ...

Atalanta : dg Marino - non parte nessuno : (ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Gasperini per il nostro progetto il mister è imprescindibile. E' uno spettacolo vederlo lavorare e vedere i risultati che porta". Così nel prepartita di Atalanta-Napoli il dg ...

Atalanta - Marino blinda il Papu Gomez : "Resterà a Bergamo a lungo" : Il d.g. dell'Atalanta Pierpaolo Marino ribadisce che Gasperini e Gomez resteranno ancora a lungo a Bergamo, tranquillizzando i tifosi. "Per il nostro progetto il mister è imprescindibile. E' uno ...

Atalanta - il dg Marino : 'Liverpool su Gomez? Non c'è niente. Gasperini imprescindibile' : Prima della sfida tra Atalanta e Napoli ha parlato il direttore generale dei nerazzurri Umberto Marino. Queste le sue parole a Premium Sport : 'Gasperini sarà blindato? Per il nostro progetto il mister è imprescindibile. E' uno spettacolo vederlo lavorare e vedere i risultati che porta. Noi siamo contentissimi di averlo e lui è molto ...

Atalanta - parla Marino : le voci di mercato e l’assalto del Liverpool al Papu : L’Atalanta affronta oggi il Napoli in un incontro delicatissimo in chiave classifica. Nel pre-partita il ds del club Umberto Marino ha parlato ai microfoni di Premium sport toccando anche l’argomento mercato: “Oggi sfida tra due tecnici con filosofie di gioco differenti ma in comune la voglia di vincere e di fare spettacolo. Gasperini è il leader del nostro progetto ed è felice qui a Bergamo. mercato? Non si muove nessuno. ...