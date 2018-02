Atalanta | Gasperini ' Deluso dalla sconfitta | ma possiamo farcela'

Atalanta - Gasperini : 'Che rabbia per il risultato...' : 'Un risultato del genere alla vigilia ci avrebbe soddisfatti, ma a conti fatti ci lascia l'amaro in bocca e ci fa arrabbiare'. Gian Piero Gasperini commenta così la sconfitta in extremis della sua ...

Atalanta - Gasperini : "Siamo ancora vivi. Ma che peccato perdere così al 91'" : Gian Piero Gasperini ha di che essere soddisfatto. La sua Atalanta ha giocato una gran partita in casa del più quotato Borussia Dortmund, è passata in vantaggio a metà della ripresa dopo aver ...

Atalanta - Gasperini : 'Ottima prestazione - non dovevamo perdere'. Poi svela un retroscena su Batshuayi... : Nell'economia del gioco d'attacco è importante, poi stasera è stato meglio Ilicic. Bravissimo nel primo, nel secondo ha sfruttato l'inserimento di Cristante. Il Papu non lo discutiamo'. ILICIC - '...

Atalanta - Gasperini rammaricato e ‘arrabbiato’ con la difesa poi un clamoroso retroscena su Batshuayi : L’Atalanta è uscita sconfitta dal match con il Borussia Dortmund, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, ma i due goal segnati al Signal Iduna Park lascia aperto il discorso qualificazione. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Gasperini ha commentato così la prestazione della sua squadra: “C’è rammarico ma c’è la sensazione di aver fatto per lunghi tratti un’ottima gara, abbiamo preso ...

L'Atalanta di Gasperini vale quella di Mondonico : a Dortmund si fa l'impresa : E questa partita L'Atalanta del Gasp deve interpretarla con la sagacia di quella del Mondo . Ci vuole un pizzico di tutte le sue esperienze europee mettendoci dentro anche quelli targate 1991 in ...

Borussia Dortmund-Atalanta - probabili formazioni sedicesimi Europa League 2018 : Gasperini ritrova Gomez e Caldara - Batshuayi unico riferimento offensivo per i tedeschi : Questa sera (giovedì 15 febbraio, ore 19.00) lo stadio Signal Iduna Park sarà teatro della sfida d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Borussia Dortmund ed Atalanta. Dopo aver disputato un eccellente girone di qualificazione, affrontando alla grande avversarie di livello come Everton e Lione, gli orobici dovranno fare i conti contro la formazione tedesca, “retrocessa” dalla Champions League. Servirà ...

Calciomercato Atalanta - le parole di del dg Marino che non faranno felice Gasperini : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta sarà impegnata domani nell’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Borussia Dortmund. Una sfida affascinante tra due squadra che amano giocare a viso aperto. In Germania non sarà facile per gli orobici fare risultato ma le prestazioni ammirate nella fase a gironi della competizione consentono ai tifosi di sognare l’impresa. Nel frattempo il direttore generale dei bergamaschi, ...

Europa League Atalanta - Gasperini : «Non siamo favoriti in Germania…». Freuler : «Tifo Borussia» : DORTMUND - L' Atalanta si trova in Germania, ha svolto la rifinitura presso il Signal Iduna Park . Così Gian Piero Gasperini alla vigilia dello scontro contro il Borussia Dortmund : "siamo qui, la ...

Europa League - Gasperini sfida il Borussia : «Atalanta - fuori la personalità» : DORTMUND - Atalanta all'esame Borussia Dortmund . Gian Piero Gasperini indica la strada da seguire: "Siamo qui, la qualificazione ce la siamo guadagnata. Non era messa in preventivo, non è comunque un ...

Atalanta - Gasperini : "Giochiamoci le nostre chance" : Il tecnico in vista del match col Borussia Dortmund: "Non deve mancare la personalità, vediamo dove possiamo arrivare..."

Atalanta - Gasperini : 'Il muro giallo del Borussia Dortmund? Noi guardiamo il campo' : L'Atalanta affronterà domani sera il Borussia Dortmund nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League e l'allenatore Gian Piero Gasperini, a margine della rifinitura al Signal Iduna Park, non ...

Atalanta a Dortmund - Gasperini firma per una sconfitta : Dopo l'ottima fase a gironi, l'Atalanta riprende il suo cammino in Europa. Gli orobici se la vedranno con il Borussia Dortmund in trasferta e a Gasperini andrebbe bene anche una sconfitta di misura: '...

Atalanta - Gasperini presenta la sfida con il Dortmund e svela le condizioni di Gomez e Caldara : Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Borussia Dortmund: “Il fatto di essere qui ce lo siamo meritati sul campo. Per come sono andate le partite è un premio, è un punto di partenza e non di arrivo. Ci misuriamo in un grande stadio, con una delle migliori squadre della Bundesliga. E’ un modo di misurarci come quasi ...