Astronomia | Via Lattea e Andromeda | cambio di prospettiva

Astronomia : al via la mostra “Marte. Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso” [GALLERY] : 1/27 LaPresse/Matteo Corner ...

Astronomia : svelata l’esistenza di due nuovi pianeti gioviani caldi : La grande famiglia dei gioviani caldi da oggi conta due membri in più. Come suggerisce la parola questi pianeti assomigliano a Giove, ma sono fuori dal Sistema Solare e al contrario del nostro gigante gassoso orbitano vicinissimi alla loro stella madre. Sono mediamente otto volte più prossimi alla superficie del loro astro rispetto alla distanza Mercurio-Sole: caratteristica che spiega la loro elevatissima temperatura, da cui l’aggettivo ...

Astronomia : scoperti i primi pianeti fuori al di fuori della Via Lattea : Scoperta una famiglia di pianeti al di fuori della Via Lattea: impiegando microlenti, un gruppo di astrofisici dell’Università dell’Oklahoma ha rilevato oggetti nello spazio extragalattico che oscillano tra la massa della Luna e quella di Giove. La scoperta, pubblicata su The Astrophysical Journal da Xinyu Dai e Eduardo Guerras, è stata effettuata grazie al telescopio spaziale Chandra della Nasa. “E’ la prima volta che ...

Astronomia : ecco J0815+4729 - una delle prime stelle a formarsi nella Via Lattea : E’ stata soprannominata J0815+4729, ed è una delle stelle più antiche della Via Lattea: descritta su The Astrophysical Journal, la sua scoperta si deve ai ricercatori dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie nell’ambito del progetto di cartografia digitale celeste Sloan Digital Sky Survey (Sdss), grazie anche a Osiris (Optical System for Imaging and low-intermediate-Resolution Integrated Spectoscopy), strumento montato sul ...

Astronomia : ecco Ngc 3201 - un ammasso globulare unico nella Via Lattea : Una convention di migliaia di stelle temute insieme dalla gravità, situata a oltre 16mila anni luce di distanza verso la costellazione della Vela: è lo scintillante cluster globulare Ngc 3201, protagonista dell’ultimo servizio fotografico di Hubble. Questo genere di ammassi è presente in tutte le galassie di vaste dimensioni, ma la loro origine e il loro ruolo nei processi di formazione galattica presentano ancora numerosi interrogativi; questo ...

Astronomia : il mistero di CoRoT-2b - un pianeta gioviano caldo dai venti insoliti : Il punto più caldo di un pianeta gassoso vicino ad una stella non si trova dove gli astrofisici credevano: si tratta di una scoperta che sfida la comprensione degli scienziati di molti pianeti di questo tipo scoperti in sistemi solari diversi dal nostro. Questi pianeti vengono chiamati gioviani caldi ma, a differenza di Giove, orbitano incredibilmente vicino alla loro stella madre, tanto da impiegare meno di tre giorni per completare la loro ...

Astronomia : il “cuore” della Via Lattea nel mirino di Hubble : Un luogo tranquillo e popolato da stelle vintage: è questa l’immagine della zona centrale della Via Lattea che per lungo tempo ha dominato le opinioni degli astronomi. Un nuovo studio, invece, basato sui dati raccolti da Hubble in nove anni di osservazioni, scardina questa visione tradizionale e propone un quadro più vivace. La ricerca, coordinata dall’Università del Michigan-Dearborn, è stata illustrata al 231° convegno dell’American ...

Astronomia : un viaggio virtuale al centro della Via Lattea [VIDEO] : viaggio virtuale al centro della Via Lattea con una guida d’eccezione: la sonda Chandra della Nasa. I dati raccolti dall’osservatorio e da altri telescopi, tra cui il Vlt dell’Eso, sono stati utilizzati per realizzare un video che mostra, con grande varietà di dettagli, le caratteristiche della nostra galassia. Il filmato – spiega Global Science – cattura le immagini di 30 stelle massicce, le Wolf Rayet che orbitano a circa 1,5 anni ...