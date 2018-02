Assegni familiari | aumentano gli importi erogati dai Comuni | ecco a chi spettano

Assegni familiari - nuovi limiti di reddito per il 2018 : nuovi limiti di reddito per gli Assegni familiari e le quote di maggiorazione di pensione per il 2018. Lo ha comunicato l’Inps con la circolare n. 10 del 24 gennaio 2018. Anche quest’anno vengono rivalutati: i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione corresponsione degli Assegni familiari a coltivatori diretti, coloni, mezzadri; le quote di maggiorazione di pensione, per i lavoratori autonomi e piccoli coltivatori ...