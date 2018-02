ANTONELLA CLERICI VIA DALLA RAI? Lascia La prova del cuoco per Sanremo Young | progetti

ANTONELLA CLERICI cambio vita per amore : Antonella Clerici conferma le voci che voleva un suo trasferimento al nord, a fianco del fidanzato Vittorio Garrone. “Io e Vittorio stiamo valutando il progetto di vivere insieme, Vittorio si muove tra Milano, Genova e il Piemonte, io sto a Roma”. “Riusciamo a vederci soprattutto nei weekend ma, alla nostra età, non ha senso stare così lontani – ha fatto sapere a “Oggi” – Per riprogrammarmi, devo considerare molte variabili: il lavoro, gli ...

ANTONELLA CLERICI - svolta in tv (solo prima e seconda serata) e nella vita privata (cambia città per amore) : Antonella Clerici, quale sarà il suo futuro in tv? E come prosegue la storia d’amore con il compagno Vittorio Garrone? Ecco le dichiarazioni in un’intervista al settimanale Oggi. Antonella Clerici lascia La prova del cuoco, ecco cosa vuole fare in tv Da tempo la Clerici dice di voler dedicare meno tempo al lavoro. Ora esplicita […] L'articolo Antonella Clerici, svolta in tv (solo prima e seconda serata) e nella vita privata ...

Morto Bibi Ballandi - il produttore tv. Dolore dei vip sui social : da Fiorello a ANTONELLA Clerici : È Morto , all'età di 71 anni, il produttore televisivo Bibi Ballandi , noto per le sue innumerevoli trasmissioni di successo. Sui social il tamtam dei personaggi con cui ha lavorato, da Rosario ...

ANTONELLA CLERICI lascia la Rai? Il suo contratto scade a giugno : Antonella Clerici dice addio alla TV pubblica? Antonella Clerici lascia la Rai? Forse sì, forse no. Al momento le certezze sono due. Il suo contratto con Viale Mazzini scade a giugno 2018. Ma la conduttrice di RaiUno sembra avere una visione molto chiara del suo futuro. A spiegarlo è la stessa Clerici in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi e ripresa in data 14 febbraio 2018 dall’agenzia di stampa online Askanews. Ecco, ...

“È costretta a lasciare”. La soffiata su ANTONELLA CLERICI manda in ‘tilt’ la Rai. Cosa succede alla conduttrice de ‘’La prova del cuoco’’ : Chiuso il sipario sul Festival, sul palco dell’Ariston va scena ”Sanremo Young”: il teen talent di Antonella Clerici, che torna a far cantare i più giovani dopo l’esperienza di ”Ti lascio una canzone”. ”Sanremo Young” andrà in onda in prima serata su Raiuno per cinque settimane a partire da venerdì 16 febbraio. Nella prima puntata del 16 febbraio, ogni cantante presenterà al pubblico la ...

ANTONELLA CLERICI a Sanremo Young - lascia 'La prova del cuoco'. La brutta frase sulla sua 'stanchezza' : Una pausa per Antonella Clerici . La conduttrice Raiuno dal prossimo venerdì andrà in onda con Sanremo Young , la versione baby del Festival con 12 giovanissimi tra i 14 e i 17 anni a sfidarsi. Per ...