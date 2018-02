Antitrust avvia istruttoria su compagnie telefoniche

Ryanair non informa i passeggeri sui loro diritti per i voli cancellati - Antitrust avvia procedimento : Ryanair continua a non fornire un'informazione chiara e trasparente ai passeggeri in caso di cancellazione dei voli. Per questo l'Antitrust italiana ha avviato un procedimento nei confronti della compagnia low cost, che rischia una multa tra 10 mila e 5 milioni di euro.L'Authority, si legge in una nota, "ha ordinato a Ryanair, sia attraverso una comunicazione specificamente diretta ai consumatori italiani che attraverso informazioni facilmente ...