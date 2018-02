Amici 17 Scoppia la guerra tra Zic | Alessandro e Irama

Einar scoppia in lacrime ad Amici 17/ Perchè? Crollo emotivo del cantante - Maria De Filippi interviene : Einar scoppia in lacrime nel corso della sfida ad Amici 17. Il cantante ha un Crollo emotivo durante l'pesibizione del rivale e Maria De Filippi interviene per calmarlo.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 16:06:00 GMT)

Vacanza in jet privato per Melissa Satta - Boateng e altri Amici : sui social scoppia la polemica : Nessuna invidia solo l'augurio di trovare nel 2018 un vero senso alla loro inutile vita', 'possono avere tutti i soldi del mondo ma cafoni restano', 'quanta pochezza in questi scatto. Non c'è povero ...

Gesù diventa Perù in una canzone di Natale per rispetto dei bambini islAmici. E scoppia la polemica : TRIESTE - Lingue, ideologie, civiltà diverse: la convivenza tra i popoli non è sempre facile, nemmeno a Natale. Soprattutto a Trieste. Così due iniziative, prese una da un'insegnante della scuola ...

Scoppia l'Amicizia tra Belen e Giulia De Lellis : complotto per allontanarla da Luca e Ivana? : Belen e Jeremias Rodriguez dichiarano la loro stima per Giulia De Lellis : dove è finita Ivana Mrazova ? Giulia e la sua ciccia Ivana non si vedono più? Ecco cosa pensano i fan sul presunto complotto ...