Alpinista muore travolto da una slavina | tragedia nel cuneese a oltre duemila metri di

Slavina nel cuneese - muore un Alpinista :

Incidenti in montagna - Pania della Croce (Lucca) : Alpinista scivola e muore : Un alpinista è caduto nel Vallone dell’Inferno sul versante occidente della Pania della Croce (Lucca): l’uomo è deceduto a seguito delle ferite riportate. A dare l’allarme al 118 gli altri componenti del gruppo di alpinisti. L’elicottero, a causa delle condizioni meteo avverse, non ha potuto raggiungere l’alpinista ma ha potuto trasportare gli uomini della stazione di Lucca, insieme con il medico, a circa 1 ora e 20 ...

Nepal : Alpinista austriaco muore sul Lobuche East - la famiglia chiede di lasciare il corpo sulla montagna : L’alpinista austriaco Markus Schett, 41 anni, è morto a dicembre in Nepal mentre tentava la scalata del Lobuche East: l’uomo – spiega The Himalayan Times – era in compagnia di una guida, ma il 19 dicembre ha deciso di lasciare in solitario un accampamento avanzato per cercare di raggiungere la vetta. Dopo avere atteso per molte ore il ritorno dell’austriaco, la guida ha avvertito le autorità locali ed il Centro ...

Scivola da vetta per 400 metri - Alpinista muore al Terminillo : E’ Scivolato dalla vetta del Terminillo nel versante sud per circa 400 metri. La vittima è un uomo di circa 65 anni e originario di Roma. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) del Lazio è intervenuto nel primo pomeriggio di ieri per recuperare il corpo senza vita dell’alpinista sulla montagna reatina. A lanciare l’allarme al 118 i suoi due compagni di cordata che, successivamente, visibilmente provati ...

