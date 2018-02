Alle bacche di Goji in Mugello il primo premio di ReStartApp

Pareggite Inter - SpAlletti ‘bacchetta’ la squadra e lancia un preoccupante allarme : L’Inter non sa più vincere. Con il pareggio del ‘Paolo Mazza’ con la Spal salgono a 9 le gare senza successo per i nerazzurri tra campionato e Coppa Italia. La squadra di Spalletti ha subito un crollo clamoroso negli ultimi due mesi, un dato preoccupante in vista della corsa alla Champions League. I risultati deludenti sono figli però di un gioco diventato prevedibile e non più brillante. Intervenuto ai microfoni di ...

Juventus - Allegri si coccola Dybala : che parole per la Joya! Poi ‘bacchetta’ Mandzukic : Al termine della sfida vinta dalla Juventus contro il Verona, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’. Ecco le sue dichiarazioni: “Dybala è importante che sia tornato al goal, dopo il primo ha incominciato a giocare meglio perchè sapeva anche lui che era un periodo complicato. La condizione psicologica è tutto nel calcio. Insieme a Neymar sarà uno dei due migliori giocatori al ...

LIVE Verona - Juventus : Allegri bacchetta Dybala - stampa e tifosi Video : Serie A, posticipo serale Hellas Verona-#Juventus. Una partita da non sbagliare per i bianconeri [Video]. Verona-Juve: le probabili formazioni ufficiali Mister Allegri dovra' far a meno di alcuni giocatori infortunati: Buffon, De Sciglio, Pjanic [Video] e Cuadrado. Un'assenza, quella del colombiano, che apre le porte al ritorno in campo da titolare del numero 10 bianconero, Paul Dybala. Allegri, nella consueta conferenza stampa di presentazione ...

LIVE Verona - Juventus : Allegri bacchetta Dybala - stampa e tifosi : Serie A, posticipo serale Hellas Verona-Juventus. Una partita da non sbagliare per i bianconeri. Verona-Juve: le probabili formazioni ufficiali Mister Allegri dovrà far a meno di alcuni giocatori infortunati: Buffon, De Sciglio, Pjanic e Cuadrado. Un'assenza, quella del colombiano, che apre le porte al ritorno in campo da titolare del numero 10 bianconero, Paul Dybala. Allegri, nella consueta conferenza stampa di presentazione del match ha ...

Inter - il derby di Coppa per ritrovare la strada smarrita : SpAlletti bacchetta tutti : Inter, il derby di Coppa per ritrovare la strada smarrita: Spalletti bacchetta tutti Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, IL derby DI Coppa PER ritrovare LA strada smarrita – Domani sera a ‘San Siro’ si giocherà il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter, valevole per i quarti di finale della competizione. Una sfida insolita per il ...

Moggi interviene in difesa di Dybala ‘bacchettando’ Allegri e Nedved : “ecco cosa sbagliano” : Intervenuto negli studi di ‘Tele7Gold’, Luciano Moggi ha detto la sua in merito al presunto caso Dybala rimproverando Allegri e Nedved: “Caso Dybala? No. Voi mi dovete dire che sono stato bravo, perchè da ragazzino ho preso un grande portiere, che diventerà un grande dirigente (Buffon). Le parole di Nedved sono un pungolo, a cui il giocatore deve reagire, e il modo fa la differenza. Dybala è un giocatore imprevedibile, anche ...