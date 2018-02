Alitalia | Delrio | al momento no condizioni vendita prima del voto

Alitalia - Delrio : Offerta Lufthansa? Si puo' fare molto meglio : "La dobbiamo vendere per rafforzarla e non svenderla. L'Offerta di Lufthansa? Penso che si possa fare molto meglio per salvare i posti di lavoro e fare più investimenti". Lo ha detto il ministro delle ...

Alitalia - per Delrio caduta ipotesi Lufthansa. Rispunta Air France-Klm. Ma strada lunga con ostacoli Etihad : (Teleborsa) - La conferma che l'affare Alitalia si trovi in un passaggio alquanto complicato aggravato dallo stop ai tedeschi per l'acquisizione dell'ex compagnia di bandiera viene dal Ministro ...

Alitalia - per Delrio caduta ipotesi Lufthansa. Rispunta Air France-Klm. Ma strada lunga con ostacoli Etihad : La conferma che l'affare Alitalia si trovi in un passaggio alquanto complicato aggravato dallo stop ai tedeschi per l'acquisizione dell'ex compagnia di bandiera viene dal Ministro Infrastrutture e ...

Alitalia - ora Delrio frena Lufthansa "Non svendiamo" : L'offerta Lufthansa per Alitalia subisce un brusco stop dal governo. Ad annunciarlo, quasi a sorpresa, è Graziano Delrio che interviene a gamba tesa sui piani tedeschi riguardo alla compagnia di ...

Alitalia - ora Delrio frena Lufthansa Non svendiamo : L'offerta Lufthansa per Alitalia subisce un brusco stop dal governo. Ad annunciarlo, quasi a sorpresa, è Graziano Delrio che interviene a gamba tesa sui piani tedeschi riguardo alla compagnia di bandiera italiana e mette un freno alla trattativa per la vendita: «Pensiamo si possa fare molto meglio di Lufthansa per salvare posti di lavoro e fare più investimenti - dice il ministro dei Trasporti intervenendo alla trasmissione Kronos ...

Delrio su Alitalia : "Lufthansa? Si può fare molto meglio" : Delrio frena i tedeschi. Il ministro dei Trasporti interviene sulle trattative per la vendita di Alitalia e afferma: 'Pensiamo si possa fare molto meglio di Lufthansa per salvare posti di lavoro e ...

Delrio su Alitalia : Lufthansa? Si può fare molto meglio : Delrio frena i tedeschi. Il ministro dei Trasporti interviene sulle trattative per la vendita di Alitalia e afferma: "Pensiamo si possa fare molto meglio di Lufthansa per salvare posti di lavoro e fare più investimenti - spiega a Kronos su Rai2 -. Alitalia bisogna venderla, non svenderla". L'interventoi di Delrio arriva dopo quello del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia: "Credo che ormai la trattativa ...