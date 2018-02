Alitalia | Air France – Klm | no comment su ipotesi cordata a 4

Alitalia - spunta cordata a quattro con Air France - easyJet - Delta e Cerberus : Una cordata a quattro, con Air France, easyJet, Delta e Cerberus, per acquistare Alitalia. A questo, secondo quando si apprende, si sta lavorando nelle trattative in corso per la vendita della ...

Alitalia - si lavora a una cordata con Air France - easyJet - Delta e Cerberus per comprare la compagnia di bandiera : Una cordata a quattro, con Air France, easyJet, Delta e Cerberus, per acquistare Alitalia. A questo, secondo quando si apprende, si sta lavorando nelle trattative in corso per la vendita della compagnia italiana. L'ipotesi sarebbe una delle strade che si stanno vagliando in questa fase di approfondimento prima di autorizzare un negoziato in esclusiva. La cordata avrebbe chiesto di fissare un incontro con i commissari per la prossima settimana, ...

Aeroporto di Trapani - adesso si fa dura. Accolto il ricorso di Alitalia contro Ryanair : Meno male che doveva essere una cosa da niente. adesso, invece, per l'Aeroporto di Trapani si fa dura. Perchè il Tar, il Tribunale Amministrativo Regionale ha Accolto il ricorso presentato da Alitalia ...

Alitalia/ L'alternativa allo 'spezzatino' con EasyJet - Air France - Lufthansa e Wizz Air : EasyJet ha ribadito l'interesse per ALITALIA, ma solo per una sua parte. C'è un'alternativa all'ipotesi di spezzatino per la compagnia italiana.

EasyJet ha ribadito l'interesse per ALITALIA, ma solo per una sua parte. C'è un'alternativa all'ipotesi di spezzatino per la compagnia italiana, spiega SERGIO LUCIANO

Alitalia e Norwegian Air : è guerra sui social : È guerra nei cieli e su Twitter tra Alitalia e Norwegian Air. Le due compagnie si sono scontrate sui voli e le relative tariffe verso gli Stati Uniti. La sfida è iniziata con una pubblicità di Alitalia che ha scatenato la reazione dei norvegesi.Il tweet di AlitaliaDa pochi mesi, la compagnia low cost Norwegian Air ha avviato i voli diretti da Roma verso gli Usa e ha annunciato che dalla prossima estate saranno effettuati collegamenti anche da e ...

Alitalia - Wizz Air interessata al breve e medio raggio : Spunta un altro pretendente per Alitalia. Tra le tante ipotesi , nell'agenda dei commissari dell'ex compagnia di bandiera si fa avanti la compagnia low cost ungherese Wizz Air . "Sì, Alitalia ci ...

Alitalia si vende a pezzi? EasyJet vuole alcune parti - WizzAir : 'Interessati solo al medio-corto raggio' : EasyJet è interessata ad acquistare 'alcune parti' di Alitalia . Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia britannica, Johan Lundgren, secondo quanto riferisce Bloomberg, aggiungendo che ...

Alitalia - per Delrio caduta ipotesi Lufthansa. Rispunta Air France-Klm. Ma strada lunga con ostacoli Etihad : (Teleborsa) - La conferma che l'affare Alitalia si trovi in un passaggio alquanto complicato aggravato dallo stop ai tedeschi per l'acquisizione dell'ex compagnia di bandiera viene dal Ministro ...

Air France apre il dossier Alitalia I commissari trattano a Parigi : Air France-Klm ora fa sul serio e torna a mettere ufficialmente il naso nei conti di Alitalia. Dopo dieci anni dalla trattativa sfumata tra le parti, i Francesi hanno avviato contatti con i commissari ...

Alitalia : con Air France clima cordiale : PARIGI, 19 GEN - "clima molto cordiale": questa l'atmosfera di un primo incontro Alitalia-Air France, svoltosi a Parigi ieri pomeriggio, riferiscono all'ANSA fonti Francesi. Nell'incontro, propiziato ...

Etihad torna all'attacco - spina nel fianco dei commissari Alitalia. L'affaire insoluto del MilleMiglia : (Teleborsa) - Mentre i tre commissari straordinari di Alitalia, Gubitosi, Laghi e Paleari, lavorano a stretto contatto con il Governo al fine di trovare una plausibile quanto degna via di uscita per ...